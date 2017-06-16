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Алексис Санчес получил травму на тренировке сборной Чили

Нападающий сборной Чили Алексис Санчес получил травму на тренировке национальной команды.

Полузащитник Мартин Родригес в ходе пресс-конференции прокомментировал повреждение партнёра по сборной.

"Мы все знаем, что это за игрок, какой у него уровень. Что касается меня, я хорошо готов к турниру и буду рад выйти на поле", - цитирует футболиста "Чемпионат.сом".
Теги: Санчес Сборная Чили
Сегодня, 16:09
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№1 Написал: Виталий Роков (Сегодня, 16:55) #
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Регистрация: 16.06.2017
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