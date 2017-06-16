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Ринат Билялетдинов: Федор Смолов забьет новозеландцам

Бывший главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча-открытия Кубка конфедераций — 2017 между сборными командами России и Новой Зеландии. Специалист считает, что форвард Федор Смолов сможет отличиться в матче.

"Сборная Россия — однозначный фаворит матча. Не сомневаюсь, что наши ребята завтра победят. Точный прогноз давать не буду, но думаю, что Федор Смолов забьет новозеландцам", - цитирует Билялетдинова "Газета.ру".
Теги: Билялетдинов Р. Смолов Сборная России
Сегодня, 17:14
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