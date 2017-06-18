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Сергей Андреев: мы вообще не оставили шансов сопернику

Бывший нападающий СССР Сергей Андреев прокомментировал победу сборной России в матче против Новой Зеландии (2:0) на Кубке Конфедераций.

"Могу говорить только в комплиментарном ключе. Все в целом понравилось. Настрой, борьба, движение. Меня приятно удивил тот факт, что на "втором этаже", особенно в первом тайме, мы вообще не оставили шансов сопернику. Выиграли вверху практически все", - цитирует Андреева "Спорт-Экспресс".
Теги: Сборная России
Сегодня, 08:12
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