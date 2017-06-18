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Виталий Мутко: для сборной России матчи с Португалией и Мексикой обещают быть непростыми

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ничью в матче Португалия-Мексика (2:2) на Кубке Конфедераций.

"Играли две интересные команды, очень непростые, мобильные и техничные, они показали результат, который не дает им возможности дальше ошибаться. Так что для сборной России матчи с ними обещают быть непростыми. У португальцев хватает хороших игроков, помимо Роналду. Был интересный футбол с высокими скоростями, мне он понравился, как и болельщикам, атмосфера была прекрасная", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Сборная Мексики Сборная Португалии Сборная России
Сегодня, 21:11
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