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Фернанду Сантуш: во втором тайме Россия создала для нас проблемы
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка конфедераций.
"В игре с Мексикой мы забили дважды, но всё же не смогли победить, а сейчас нам хватило для победы одного гола — я определённо более доволен. В первом тайме мы сыграли здорово, кроме десятиминутки перед перерывом. Во втором тайме Россия создала для нас проблемы, выпустив двух высоких игроков, которые создали нам проблемы. Мы вынуждены были менять Рафаэля Геррейро, нам не хватало свежих игроков в центре. Но что мы могли сделать — сделали, и этого хватило для победы", - цитирует Сантуша "Чемпионат.сом".
"В игре с Мексикой мы забили дважды, но всё же не смогли победить, а сейчас нам хватило для победы одного гола — я определённо более доволен. В первом тайме мы сыграли здорово, кроме десятиминутки перед перерывом. Во втором тайме Россия создала для нас проблемы, выпустив двух высоких игроков, которые создали нам проблемы. Мы вынуждены были менять Рафаэля Геррейро, нам не хватало свежих игроков в центре. Но что мы могли сделать — сделали, и этого хватило для победы", - цитирует Сантуша "Чемпионат.сом".
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