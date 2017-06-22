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Валерий Карпин: игроков сборной России вообще не знают, и это очень страшно

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин поделился мнением о разнице в классе между российскими и португальскими футболистами.

"У меня есть ответ на вопрос о том, откуда такая пропасть между португальскими и российскими игроками. Все футболисты, которые играют за Португалию, в отличие от наших, соревнуются каждый день — не только в игре, но и на тренировках. А мы варимся в своём котле. Вчера было много испаноговорящих журналистов, и все задавали один вопрос: почему мы никого не знаем из сборной России? И это очень страшно. Ни одной фамилии, кроме, может быть, Акинфеева, вообще не знают. Раньше они знали всю нашу сборную наизусть — в 1996 году, в 2000 году. Для того чтобы добиваться чего-то серьёзного, нужна конкурентная среда, а мы и не пытаемся её создавать", — сказал Карпин в эфире программы "Все на футбол".

"Чемпионат.сом"
Теги: Карпин Акинфеев Сборная России
Вчера, 23:13
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№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Вчера, 23:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
...Для того чтобы добиваться чего-то серьёзного, нужна конкурентная среда, а мы и не пытаемся её создавать..

Долой лимит...Петр I смотрел вперед, иностранцев привозил для создания русского флота, и ничего построили, стали самыми сильными ...а Газзаев, Мутко куда смотрят?
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: Гринч СПб (Вчера, 23:42) #
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ВАЛЕРИЙ КАРПИН: ИГРОКОВ СБОРНОЙ РОССИИ ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮТ, И ЭТО ОЧЕНЬ СТРАШНО...

Вот по этому у нас и нет как таковой сборной...одно название...И конечно ей ничего не светит....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№4 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 23:35) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
почему мы никого не знаем из сборной России?

Ответ прост. Нас и тут не плохо кормят. Конкуренции среди россиян практически нет. Где там та молодежь из академий. Головин, Зобнин и Миранчур и все, что подошло к домашнему чемпионату Да и те в Европе не востребованы. Зато "идем по примеру Германии" тпфу бля...
Регистрация: 21.12.2010
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Вчера, 23:33) #
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online

А кому страшно? Тем, кто не знает, или - кого не знают. Обычно страшно бывает - "тем, кто".

Во времена Пеле бразильцы в Европе не играли вообще. Их здесь никто не знал и не видел, а они приезжали на ЧМ и выносили всех в одну калитку. И скрывались опять на четыре года вариться в "собственном соку". И неплохо как-то так себе варились.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Вчера, 23:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да и хрен с ними ! Наш футбол кроме нас самих никого не интересует.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Вчера, 23:14) #
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Тут он прав на 100%
Регистрация: 27.07.2016
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