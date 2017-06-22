ВАЛЕРИЙ КАРПИН: ИГРОКОВ СБОРНОЙ РОССИИ ВООБЩЕ НЕ ЗНАЮТ, И ЭТО ОЧЕНЬ СТРАШНО...

Бывший футболист сборной России Валерий Карпин поделился мнением о разнице в классе между российскими и португальскими футболистами."У меня есть ответ на вопрос о том, откуда такая пропасть между португальскими и российскими игроками. Все футболисты, которые играют за Португалию, в отличие от наших, соревнуются каждый день — не только в игре, но и на тренировках. А мы варимся в своём котле. Вчера было много испаноговорящих журналистов, и все задавали один вопрос: почему мы никого не знаем из сборной России? И это очень страшно. Ни одной фамилии, кроме, может быть, Акинфеева, вообще не знают. Раньше они знали всю нашу сборную наизусть — в 1996 году, в 2000 году. Для того чтобы добиваться чего-то серьёзного, нужна конкурентная среда, а мы и не пытаемся её создавать", — сказал Карпин в эфире программы "Все на футбол".