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Владимир Габулов: Кураньи заехал пожелать удачи сборной России

Вратарь сборной России Владимир Габулов сообщил в инстаграме, что бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи прибыл в расположение национальной команды.

"Кевин заехал пожелать удачи сборной России! Ты наш брат!", - написал Габулов.

Владимир Габулов: Кураньи заехал пожелать удачи сборной России
Теги: Габулов Кураньи Сборная России
Сегодня, 20:44
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