Владимир Габулов: Кураньи заехал пожелать удачи сборной России

Вратарь сборной России Владимир Габулов сообщил в инстаграме, что бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи прибыл в расположение национальной команды."Кевин заехал пожелать удачи сборной России! Ты наш брат!", - написал Габулов.