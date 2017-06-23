Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:37
Станислав Черчесов: негативная реакция на фото с Роналду? Что странного - я с кем сфотографировался, с инопланетянином? (1)
Станислав Черчесов: негативная реакция на фото с Роналду? Что странного - я с кем сфотографировался, с инопланетянином? (1)
19:27
Валерий Непомнящий: вселяет надежду то, что в игре сборной России было множество моментов и подходов (1)
Валерий Непомнящий: вселяет надежду то, что в игре сборной России было множество моментов и подходов (1)
18:32
Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров (27)
Акинфеев – лучший вратарь Кубка конфедераций по проценту отраженных ударов после двух туров (27)
16:08
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (50)
Василий Уткин об отсутствии видеоповторов в РФПЛ-2017/18: решение принято во многом благодаря Гинеру (50)
15:12
Роман Зобнин: все по плану (видео) (4)
Роман Зобнин: все по плану (видео) (4)
14:43
Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя (2)
Герман Ткаченко: чувствуется, что Черчесов отводит давление от команды и переводит на себя (2)
Владимир Габулов: Кураньи заехал пожелать удачи сборной России
Вратарь сборной России Владимир Габулов сообщил в инстаграме, что бывший нападающий "Динамо" Кевин Кураньи прибыл в расположение национальной команды.
"Кевин заехал пожелать удачи сборной России! Ты наш брат!", - написал Габулов.
"Кевин заехал пожелать удачи сборной России! Ты наш брат!", - написал Габулов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.