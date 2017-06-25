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Джеймс Троизи: стадионы в России – одни из лучших, на которых мне приходилось играть

Нападающий сборной Австралии Джеймс Троизи, который был признан лучшим игроком матча 3-го тура группы В Кубка конфедераций с командой Чили (1:1), прокомментировал результат встречи, а также поделился впечатлениями от российских стадионов.

"Мы гордимся игрой, хоть и результат нас разочаровал. Я говорил, что мы хотели изменить менталитет в австралийском футболе. Люди думают, что мы драчуны, играем в длинные мячи. Но мы хотим играть высоко, создавать опасные моменты. Тем не менее мы гордимся и своей игрой, и тренерским штабом.

Атмосфера в России фантастическая. У нас было мало времени, чтобы посмотреть больше достопримечательностей, но города — прекрасные, стадионы – одни из лучших, на которых мне приходилось играть. С нетерпением жду возможности сыграть здесь и на чемпионате мира", - цитирует Троизи "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Австралии Сборная Чили
Сегодня, 22:58
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