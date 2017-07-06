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Восемь человек погибли в давке на футбольном матче в Малави
Восемь человек погибли в давке перед товарищеским футбольным матчем в Малави, сообщает ВВС.
6 июля в Малави должен был пройти товарищеский матч между "Нияса Биг Буллетс" и "Сильвер Страйкерс" в честь празднований 53-й годовщины независимости Малави от британского колониального господства. Встреча должна была состояться на стадионе, вмещающем 40 тысяч человек. Вход на игру был свободным.
Перед началом матча тысячи людей побежали занимать свои места. В образовавшейся давке погибло восемь человек, семь из которых дети, и многие получили травмы. По сообщениям полиции, количество жертв может быть увеличено.
6 июля в Малави должен был пройти товарищеский матч между "Нияса Биг Буллетс" и "Сильвер Страйкерс" в честь празднований 53-й годовщины независимости Малави от британского колониального господства. Встреча должна была состояться на стадионе, вмещающем 40 тысяч человек. Вход на игру был свободным.
Перед началом матча тысячи людей побежали занимать свои места. В образовавшейся давке погибло восемь человек, семь из которых дети, и многие получили травмы. По сообщениям полиции, количество жертв может быть увеличено.
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