Восемь человек погибли в давке на футбольном матче в Малави

Восемь человек погибли в давке перед товарищеским футбольным матчем в Малави, сообщает ВВС.6 июля в Малави должен был пройти товарищеский матч между "Нияса Биг Буллетс" и "Сильвер Страйкерс" в честь празднований 53-й годовщины независимости Малави от британского колониального господства. Встреча должна была состояться на стадионе, вмещающем 40 тысяч человек. Вход на игру был свободным.Перед началом матча тысячи людей побежали занимать свои места. В образовавшейся давке погибло восемь человек, семь из которых дети, и многие получили травмы. По сообщениям полиции, количество жертв может быть увеличено.