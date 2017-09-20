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В Минспорта пообещали учесть все пожелания Ирана относительно тренировочной базы на ЧМ-2018

Пожелания сборной Ирана относительно тренировочной базы на ЧМ-2018 будут обязательно учтены, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Во вторник в Минспорте РФ состоялась встреча Колобкова с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи. В начале беседы глава Минспорта поздравил всех иранских болельщиков футбола с досрочным выходом сборной Ирана в финальный турнир чемпионата мира. В июне сборная Ирана стала второй командой после Бразилии, отобравшейся в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

"В настоящий момент сборная Ирана еще не определилась с тренировочной базой для размещения национальной команды. Хочу заверить, что все необходимые пожелания иранских футболистов, тренерского штаба и персонала будут обязательным образом учтены", - сказал Колобков, чьи слова приводит пресс-служба Минспорта РФ.

"Р-Спорт"
Сегодня, 07:00
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