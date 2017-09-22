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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Билеты на товарищеский матч сборных России и Ирана стоят от 300 до 700 рублей
Электронный билет на товарищеский матч сборной России в Казани против команды Ирана можно приобрести на сайте официального билетного оператора события за сумму от 300 до 700 рублей.
Встреча пройдет на "Казань Арене" 10 октября. За 300 рублей можно приобрести билет на сектора 131-133 трибуны D. Следующая ценовая категория - сектора 119, 120, 129 и 130 трибуны С – 400 рублей.
Билеты на 121 и 128 сектора трибуны С стоят по 500 рублей, а самые дорогие - на сектора 122-127 трибуны С – можно приобрести за 700 рублей.
"Р-Спорт"
Встреча пройдет на "Казань Арене" 10 октября. За 300 рублей можно приобрести билет на сектора 131-133 трибуны D. Следующая ценовая категория - сектора 119, 120, 129 и 130 трибуны С – 400 рублей.
Билеты на 121 и 128 сектора трибуны С стоят по 500 рублей, а самые дорогие - на сектора 122-127 трибуны С – можно приобрести за 700 рублей.
"Р-Спорт"
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