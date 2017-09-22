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Билеты на товарищеский матч сборных России и Ирана стоят от 300 до 700 рублей

Электронный билет на товарищеский матч сборной России в Казани против команды Ирана можно приобрести на сайте официального билетного оператора события за сумму от 300 до 700 рублей.

Встреча пройдет на "Казань Арене" 10 октября. За 300 рублей можно приобрести билет на сектора 131-133 трибуны D. Следующая ценовая категория - сектора 119, 120, 129 и 130 трибуны С – 400 рублей.

Билеты на 121 и 128 сектора трибуны С стоят по 500 рублей, а самые дорогие - на сектора 122-127 трибуны С – можно приобрести за 700 рублей.

"Р-Спорт"
Теги: Сборная России Сборная Ирана
Сегодня, 17:19
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