Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Аккредитация служб безопасности аэропортов ЧМ-2018 завершится к марту

Аттестация сотрудников и подразделений транспортной безопасности аэропортов, задействованных в приеме гостей и участников предстоящего чемпионата мира по футболу, должна завершиться к марту 2018 года. Об этом ТАСС сообщил в своем докладе на VI Всероссийской конференции "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму - 2017" начальник Управления транспортной безопасности Росавиации Дмитрий Ковалев.

"Мы должны до марта 2018 года аккредитовать в качестве подразделений все аэропорты, которые участвуют в проведении чемпионата мира. Речь идет не только о 11 субъектах и 13 аэропортах, но и всех аэропортах, которые также будут задействованы в субъектах и городах, где будут тренировочные базы", - сказал Ковалев.

Аттестация касается сотрудников служб безопасности воздушных гаваней, а также соответствующая аккредитация самих подразделений. В частности, работники аэропортов должны пройти психологическое тестирование.
Сегодня, 07:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.