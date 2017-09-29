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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Аккредитация служб безопасности аэропортов ЧМ-2018 завершится к марту
Аттестация сотрудников и подразделений транспортной безопасности аэропортов, задействованных в приеме гостей и участников предстоящего чемпионата мира по футболу, должна завершиться к марту 2018 года. Об этом ТАСС сообщил в своем докладе на VI Всероссийской конференции "Транспортная безопасность и технологии противодействия терроризму - 2017" начальник Управления транспортной безопасности Росавиации Дмитрий Ковалев.
"Мы должны до марта 2018 года аккредитовать в качестве подразделений все аэропорты, которые участвуют в проведении чемпионата мира. Речь идет не только о 11 субъектах и 13 аэропортах, но и всех аэропортах, которые также будут задействованы в субъектах и городах, где будут тренировочные базы", - сказал Ковалев.
Аттестация касается сотрудников служб безопасности воздушных гаваней, а также соответствующая аккредитация самих подразделений. В частности, работники аэропортов должны пройти психологическое тестирование.
"Мы должны до марта 2018 года аккредитовать в качестве подразделений все аэропорты, которые участвуют в проведении чемпионата мира. Речь идет не только о 11 субъектах и 13 аэропортах, но и всех аэропортах, которые также будут задействованы в субъектах и городах, где будут тренировочные базы", - сказал Ковалев.
Аттестация касается сотрудников служб безопасности воздушных гаваней, а также соответствующая аккредитация самих подразделений. В частности, работники аэропортов должны пройти психологическое тестирование.
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