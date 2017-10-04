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В ФИФА заявили, что поле стадиона ЧМ-2018 в Калининграде находится в хорошем состоянии

Поле на стадионе в Калининграде, где пройдут матчи ЧМ-2018, находится в хорошем состоянии, заявил директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.

"Поле, которое, естественно, является главной частью стадиона, в хорошем состоянии, оно достаточно молодое, было засеяно недавно, сейчас оно растет и укрепляется. В течение этого месяца и в ноябре оно будет прошито специальными волокнами, чтобы оно стало еще крепче. Системы отопления и орошения поля уже установлены, они используются в рабочем порядке, поэтому у нас нет никаких опасений относительно состояния этого поля для матчей чемпионата мира", - цитирует Смита "Р-Спорт".
Сегодня, 17:16
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