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Александр Побегалов: игроки "Шинника" планируют увидеть кубок ЧМ-2018

Футболисты "Шинника" планируют посетить экспозицию с кубком чемпионата мира, открывшуюся в среду в торговом центре в Ярославле, сообщил главный тренер ярославского клуба Александр Побегалов.

"Они, конечно, знают, что кубок приехал в Ярославль. Мы им подскажем, где он сегодня будет находиться. Возможно, они сегодня еще успеют после тренировки, но вряд ли... А завтра, я думаю, каждый из них обязательно посетит. Может быть, постараемся сделать это организованно, то есть приедем все вместе", - цитирует Побегалова "Р-Спорт".
Теги: Побегалов Шинник
Сегодня, 22:24
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