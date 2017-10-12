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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Побегалов: игроки "Шинника" планируют увидеть кубок ЧМ-2018
Футболисты "Шинника" планируют посетить экспозицию с кубком чемпионата мира, открывшуюся в среду в торговом центре в Ярославле, сообщил главный тренер ярославского клуба Александр Побегалов.
"Они, конечно, знают, что кубок приехал в Ярославль. Мы им подскажем, где он сегодня будет находиться. Возможно, они сегодня еще успеют после тренировки, но вряд ли... А завтра, я думаю, каждый из них обязательно посетит. Может быть, постараемся сделать это организованно, то есть приедем все вместе", - цитирует Побегалова "Р-Спорт".
"Они, конечно, знают, что кубок приехал в Ярославль. Мы им подскажем, где он сегодня будет находиться. Возможно, они сегодня еще успеют после тренировки, но вряд ли... А завтра, я думаю, каждый из них обязательно посетит. Может быть, постараемся сделать это организованно, то есть приедем все вместе", - цитирует Побегалова "Р-Спорт".
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