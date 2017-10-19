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Впервые в истории Кубок Чемпионата мира по футболу побывал в Туле

Впервые в истории Кубок Чемпионата мира по футболу побывал в Туле.

В общей сложности Официальный Кубок провел в Туле 3 дня. За это время с ним сфотографировались 11 000 человек. В течение двух дней с 17 по 18 октября все желающие могли увидеть Официальный Кубок в специальном шатре, расположенном в Атриуме Тульского кремля, и сделать памятную фотографию.

welcome2018.com
Сегодня, 16:20
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