Впервые в истории Кубок Чемпионата мира по футболу побывал в Туле.В общей сложности Официальный Кубок провел в Туле 3 дня. За это время с ним сфотографировались 11 000 человек. В течение двух дней с 17 по 18 октября все желающие могли увидеть Официальный Кубок в специальном шатре, расположенном в Атриуме Тульского кремля, и сделать памятную фотографию.