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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Денис Глушаков: мне мяч ЧМ-2018 нравится
Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от официального мяча чемпионата мира — 2018.
Сегодня, 9 ноября, в московском центре дизайна Artplay состоялась презентация мяча от adidas под названием Telstar 18, которым будут играть на первенстве мира в России.
"Мне мяч нравится. Стильный. Чёрно-белый, ретро", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Сегодня, 9 ноября, в московском центре дизайна Artplay состоялась презентация мяча от adidas под названием Telstar 18, которым будут играть на первенстве мира в России.
"Мне мяч нравится. Стильный. Чёрно-белый, ретро", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
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