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Денис Глушаков: мне мяч ЧМ-2018 нравится

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями от официального мяча чемпионата мира — 2018.

Сегодня, 9 ноября, в московском центре дизайна Artplay состоялась презентация мяча от adidas под названием Telstar 18, которым будут играть на первенстве мира в России.

"Мне мяч нравится. Стильный. Чёрно-белый, ретро", - цитирует Глушакова "Чемпионат.сом".
Теги: Глушаков
Вчера, 22:15
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№1 Написал: grisha (Вчера, 22:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Похоже, он его лизать собрался, а не играть им )))))))))))))))))))
И не поймёшь - это футболист или Басков ((((((((((((((
Он не поёт, чисто случайно где нибудь ??? ((((((((((((((((9
Регистрация: 19.04.2017
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