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Александр Жуков: сборная прогрессирует

Глава ОКР Александр Жуков прокомментировал поражение сборной России в матче против Аргентины (0:1).

"Сборная прогрессирует. На фоне Месси любой выглядит не самым лучшим образом. Но подождите, у нас еще есть полгода", - цитирует Жукова "Р-Спорт".
Теги: Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 20:44
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№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 21:21) #
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online
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«Локомотив»
joy Для наших Чиновников Да !!!!
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 21:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
joy
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