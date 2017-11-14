Брайан Идову: не думал, за какую страну выступать

Защитник "Амкара" и сборной Нигерии Брайан Идову подчеркнул, что товарищеский матч с Аргентиной – огромный шанс для него.Напомним, что Идову является уроженцем Санкт-Петербурга. У игрока русская мать и отец нигериец.– Чувствую себя отлично. Встретили очень хорошо всех из нас – и игроков, и тренеров. Атмосфера очень позитивная. Для меня это огромный шанс и опыт. Насчет легионера – этот вопрос стоит задавать не мне. Я хочу поехать на чемпионат мира за сборную Нигерии, потому что в меня там поверили. Это важно и для меня, и для родителей. Если будет следующий вызов, тогда уже все решится, приеду ли в Россию в 2018 году.Было ли у меня желание выступать за сборную России когда-нибудь, и были ли контакты по этому поводу? Контактов никогда не было. Для меня было важно выступать за свой клуб, потом думал за сборную. Всегда задавали вопрос, какую бы страну я выбрал, но я честно отвечал, что не смогу ответить, пока передо мной не встанет этот выбор.