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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Брайан Идову: не думал, за какую страну выступать
Защитник "Амкара" и сборной Нигерии Брайан Идову подчеркнул, что товарищеский матч с Аргентиной – огромный шанс для него.
Напомним, что Идову является уроженцем Санкт-Петербурга. У игрока русская мать и отец нигериец.
– Как ощущаете себя в составе сборной? И чувствуете ли себя легионером в сборной Нигерии?
– Чувствую себя отлично. Встретили очень хорошо всех из нас – и игроков, и тренеров. Атмосфера очень позитивная. Для меня это огромный шанс и опыт. Насчет легионера – этот вопрос стоит задавать не мне. Я хочу поехать на чемпионат мира за сборную Нигерии, потому что в меня там поверили. Это важно и для меня, и для родителей. Если будет следующий вызов, тогда уже все решится, приеду ли в Россию в 2018 году.
Было ли у меня желание выступать за сборную России когда-нибудь, и были ли контакты по этому поводу? Контактов никогда не было. Для меня было важно выступать за свой клуб, потом думал за сборную. Всегда задавали вопрос, какую бы страну я выбрал, но я честно отвечал, что не смогу ответить, пока передо мной не встанет этот выбор.
"Спорт-Экспресс"
Напомним, что Идову является уроженцем Санкт-Петербурга. У игрока русская мать и отец нигериец.
– Как ощущаете себя в составе сборной? И чувствуете ли себя легионером в сборной Нигерии?
– Чувствую себя отлично. Встретили очень хорошо всех из нас – и игроков, и тренеров. Атмосфера очень позитивная. Для меня это огромный шанс и опыт. Насчет легионера – этот вопрос стоит задавать не мне. Я хочу поехать на чемпионат мира за сборную Нигерии, потому что в меня там поверили. Это важно и для меня, и для родителей. Если будет следующий вызов, тогда уже все решится, приеду ли в Россию в 2018 году.
Было ли у меня желание выступать за сборную России когда-нибудь, и были ли контакты по этому поводу? Контактов никогда не было. Для меня было важно выступать за свой клуб, потом думал за сборную. Всегда задавали вопрос, какую бы страну я выбрал, но я честно отвечал, что не смогу ответить, пока передо мной не встанет этот выбор.
"Спорт-Экспресс"
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