Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Максим Калиниченко: наверное, Испания даже интереснее, чем Аргентина

Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко считает, что матч сборной России с Испанией будет интереснее, чем с Аргентиной.

"Еще один топ-соперник у россиян. Наверное, даже интереснее, чем Аргентина. С Аргентиной, на взгляд многих, игра у россиян не получилась, и то, что проиграли минимально, не знаю, заслуга ли это россиян. По-другому игра могла сложиться, и моменты у Аргентины были для того, чтобы раньше распечатать ворота Акинфеев. По этой игре… Не жду от сборной России качественного скачка. Очевидно, что Россия может играть сильнее, но сильнее не намного, потому что она бы уже показала где-то свою силу, а так, в принципе, играет ровно, не очень впечатляюще. Испания, наоборот, возвращается в привычную для многих коллею, громит всех, обыграла Коста-Рику очень уверенно. Не будет Иско, не знаю, какие перемены будут в составе испанцев, но как бы состав сборная Испании ни привезла, это будет очень серьезная проверка для России", — цитирует Калиниченко "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Калиниченко Сборная Испании Сборная России
Сегодня, 19:19
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.