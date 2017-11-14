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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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20:27
Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года (1)
Андрей Созин: матч с Аргентиной, на мой субъективный взгляд, был одним из самых невыразительных за последние два года (1)
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Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю (2)
Константин Генич: в особые перспективы в матче против Испании для сборной России я не верю (2)
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Александр Бубнов: с Испанией нам по силам сыграть минут 20 в высоком темпе, но потом игроки могут умереть (4)
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Андрей Канчельскис: если не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не крупно проиграть (1)
Андрей Канчельскис: если не дадим испанцам пространства, можем рассчитывать на минимальный результат - не крупно проиграть (1)
Максим Калиниченко: наверное, Испания даже интереснее, чем Аргентина
Бывший полузащитник московского "Спартака" Максим Калиниченко считает, что матч сборной России с Испанией будет интереснее, чем с Аргентиной.
"Еще один топ-соперник у россиян. Наверное, даже интереснее, чем Аргентина. С Аргентиной, на взгляд многих, игра у россиян не получилась, и то, что проиграли минимально, не знаю, заслуга ли это россиян. По-другому игра могла сложиться, и моменты у Аргентины были для того, чтобы раньше распечатать ворота Акинфеев. По этой игре… Не жду от сборной России качественного скачка. Очевидно, что Россия может играть сильнее, но сильнее не намного, потому что она бы уже показала где-то свою силу, а так, в принципе, играет ровно, не очень впечатляюще. Испания, наоборот, возвращается в привычную для многих коллею, громит всех, обыграла Коста-Рику очень уверенно. Не будет Иско, не знаю, какие перемены будут в составе испанцев, но как бы состав сборная Испании ни привезла, это будет очень серьезная проверка для России", — цитирует Калиниченко "Рейтинг Букмекеров".
"Еще один топ-соперник у россиян. Наверное, даже интереснее, чем Аргентина. С Аргентиной, на взгляд многих, игра у россиян не получилась, и то, что проиграли минимально, не знаю, заслуга ли это россиян. По-другому игра могла сложиться, и моменты у Аргентины были для того, чтобы раньше распечатать ворота Акинфеев. По этой игре… Не жду от сборной России качественного скачка. Очевидно, что Россия может играть сильнее, но сильнее не намного, потому что она бы уже показала где-то свою силу, а так, в принципе, играет ровно, не очень впечатляюще. Испания, наоборот, возвращается в привычную для многих коллею, громит всех, обыграла Коста-Рику очень уверенно. Не будет Иско, не знаю, какие перемены будут в составе испанцев, но как бы состав сборная Испании ни привезла, это будет очень серьезная проверка для России", — цитирует Калиниченко "Рейтинг Букмекеров".
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