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Эмануэль Маммана: к счастью, во время чемпионата мира не будет так холодно, как сейчас

Защитник "Зенита" и сборной Аргентины Эмануэль Маммана сказал, что верит в силы своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года, несмотря на непростую жеребьевку.

– Как вам жеребьевка чемпионата мира?

– У Аргентины достаточно сложная группа, хотя на чемпионат мира в принципе не выходят слабые команды. Но у нас отличный состав, лучший игрок в мире, вера в собственные силы – так что нам все по плечу.

– Если ваши аргентинские друзья захотят приехать следующим летом и спросят, к чему им готовиться в России, что ответите?

– К счастью, во время чемпионата мира не будет так холодно, как сейчас! Но в первую очередь я посоветую им внимательно посмотреть прогноз и одеться по погоде.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Маммана Зенит Сборная Аргентины
Вчера, 23:51
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