Эмануэль Маммана: к счастью, во время чемпионата мира не будет так холодно, как сейчас

Защитник "Зенита" и сборной Аргентины Эмануэль Маммана сказал, что верит в силы своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года, несмотря на непростую жеребьевку.– У Аргентины достаточно сложная группа, хотя на чемпионат мира в принципе не выходят слабые команды. Но у нас отличный состав, лучший игрок в мире, вера в собственные силы – так что нам все по плечу.– К счастью, во время чемпионата мира не будет так холодно, как сейчас! Но в первую очередь я посоветую им внимательно посмотреть прогноз и одеться по погоде.