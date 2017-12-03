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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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В МИД Великобритании сообщили, что Москва и Лондон работают над обеспечением безопасности на ЧМ-2018
Москва и Лондон ведут тесное сотрудничество в интересах обеспечения безопасности на чемпионате мира-2018. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.
"Принимая во внимание, что футбольные болельщики сборной Англии сейчас готовятся к запланированным на следующее лето матчам против национальных команд Туниса, Панамы и Бельгии после состоявшейся в пятницу жеребьевки чемпионата мира, тысячи английских фанатов отправятся в три принимающих эти матчи города - Волгоград, Нижний Новгород и Калининград", - отмечается в документе. "Великобритания и Россия, - подчеркивается в нем, - тесно взаимодействуют, чтобы обеспечить безопасность британских болельщиков во время этого турнира. Это включает регулярные посещения России британскими полицейскими и ответные визиты российских полицейских в Великобританию".
В Форин офисе отметили, что практика двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности британских болельщиков в РФ оказалась плодотворной. "Сигналы, поступающие из России, были многообещающими: по итогам недавних матчей в Москве с участием клубов "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" посольство (Великобритании в РФ) не зафиксировало ни одного случая, который потребовал бы консульского вмешательства. Мы хотим, чтобы эта успешная практика продолжалась", - выразило свое пожелание внешнеполитическое ведомство.
Оно также сообщило о том, как часто жители Соединенного Королевства посещают РФ. "В прошлом году, - говорится в заявлении, - британцы совершили 150 тысяч поездок в Россию, и мы рассчитываем, что еще десятки тысяч поедут туда следующим летом". В тексте упоминается, что сотрудники британского посольства в Москве посетили в нынешнем году с целью обсуждения мер по обеспечению безопасности болельщиков все 11 городов РФ, где состоятся матчи ЧМ.
Кроме того, министерство порекомендовало подданным королевства воспользоваться специальной программой внешнеполитического ведомства Be On The Ball, название которой можно перевести как "Будьте готовы к предстоящим событиям". Как указал заместитель главы МИД Великобритании Алан Данкан, английские любители футбола получат благодаря этому информацию о подходящей для поездки в Россию медицинской страховке, сроках действия паспорта, телефонных номерах служб экстренной помощи и других необходимых вещах.
ТАСС
"Принимая во внимание, что футбольные болельщики сборной Англии сейчас готовятся к запланированным на следующее лето матчам против национальных команд Туниса, Панамы и Бельгии после состоявшейся в пятницу жеребьевки чемпионата мира, тысячи английских фанатов отправятся в три принимающих эти матчи города - Волгоград, Нижний Новгород и Калининград", - отмечается в документе. "Великобритания и Россия, - подчеркивается в нем, - тесно взаимодействуют, чтобы обеспечить безопасность британских болельщиков во время этого турнира. Это включает регулярные посещения России британскими полицейскими и ответные визиты российских полицейских в Великобританию".
В Форин офисе отметили, что практика двустороннего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности британских болельщиков в РФ оказалась плодотворной. "Сигналы, поступающие из России, были многообещающими: по итогам недавних матчей в Москве с участием клубов "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" посольство (Великобритании в РФ) не зафиксировало ни одного случая, который потребовал бы консульского вмешательства. Мы хотим, чтобы эта успешная практика продолжалась", - выразило свое пожелание внешнеполитическое ведомство.
Оно также сообщило о том, как часто жители Соединенного Королевства посещают РФ. "В прошлом году, - говорится в заявлении, - британцы совершили 150 тысяч поездок в Россию, и мы рассчитываем, что еще десятки тысяч поедут туда следующим летом". В тексте упоминается, что сотрудники британского посольства в Москве посетили в нынешнем году с целью обсуждения мер по обеспечению безопасности болельщиков все 11 городов РФ, где состоятся матчи ЧМ.
Кроме того, министерство порекомендовало подданным королевства воспользоваться специальной программой внешнеполитического ведомства Be On The Ball, название которой можно перевести как "Будьте готовы к предстоящим событиям". Как указал заместитель главы МИД Великобритании Алан Данкан, английские любители футбола получат благодаря этому информацию о подходящей для поездки в Россию медицинской страховке, сроках действия паспорта, телефонных номерах служб экстренной помощи и других необходимых вещах.
ТАСС
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