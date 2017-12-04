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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Посол Франции приедет на матч национальной сборной ЧМ-2018 в Екатеринбург
Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн посетит в Екатеринбурге матч своей национальной сборной в рамках чемпионата мира 2018 года. Об этом она сообщила в понедельник на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
"Я обязательно приеду 21 июня на матч, в котором будет играть команда Франции. Я уже занесла это событие в свой график и заранее рада, что смогу вновь вернуться в Екатеринбург и еще лучше познакомиться с городом", - цитирует посла департамент информационной политики Свердловской области.
В Екатеринбурге 21 июня состоится матч Франция - Перу в рамках группы С.
ТАСС
"Я обязательно приеду 21 июня на матч, в котором будет играть команда Франции. Я уже занесла это событие в свой график и заранее рада, что смогу вновь вернуться в Екатеринбург и еще лучше познакомиться с городом", - цитирует посла департамент информационной политики Свердловской области.
В Екатеринбурге 21 июня состоится матч Франция - Перу в рамках группы С.
ТАСС
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