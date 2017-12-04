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Посол Франции приедет на матч национальной сборной ЧМ-2018 в Екатеринбург

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн посетит в Екатеринбурге матч своей национальной сборной в рамках чемпионата мира 2018 года. Об этом она сообщила в понедельник на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"Я обязательно приеду 21 июня на матч, в котором будет играть команда Франции. Я уже занесла это событие в свой график и заранее рада, что смогу вновь вернуться в Екатеринбург и еще лучше познакомиться с городом", - цитирует посла департамент информационной политики Свердловской области.

В Екатеринбурге 21 июня состоится матч Франция - Перу в рамках группы С.

ТАСС
Сегодня, 16:44
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