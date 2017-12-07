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Организаторы ЧМ-2018 планируют выдать до 2 млн паспортов болельщика

До 2 млн паспортов болельщика (Fan ID) планируют выдать организаторы ЧМ-2018. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров на открытии центра выдачи паспортов болельщика в Москве.

"Планируем выдать паспортов болельщиков от полутора до двух миллионов штук. Эта функция себя отлично зарекомендовала. Мы постараемся увеличить количество шатров у стадионов, но лучше получать заранее", - цитирует Никифорова ТАСС.
Сегодня, 18:09
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