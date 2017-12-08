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Губернатор: безопасность ЧМ-2018 в Калининграде будет обеспечена на достаточном уровне

Безопасность во время проведения матчей чемпионата мира в Калининграде будет обеспечена на должном уровне, заявил в четверг губернатор области Антон Алиханов на церемонии вручения первого паспорта болельщика ЧМ.

"И FAN ID [паспорт болельщика, удостоверяющий его личность], и та работа, которую будет вести Министерство внутренних дел, и другие правоохранительные службы, я думаю, она полностью обеспечит нам атмосферу праздника, и у людей не будет ощущения, что им надо чего-то бояться и вести себя напряженно. Мы ждем в гости всех болельщиков и гарантируем, что их безопасность, спокойствие будут обеспечены на 100 процентов", - цитирует Алиханова ТАСС.

Он отметил, что процедура получения паспорта болельщика уже на первом этапе дает возможность "отсечь" от участия в чемпионате заядлых хулиганов, за которыми замечены правонарушения. По его словам, в этом направлении региональное управление внутренних дел будет активно взаимодействовать с правоохранительными органами государств, откуда в область будут приезжать болельщики.

Губернатор сообщил, что для обеспечения безопасности в регион будут привлекаться сотрудники внутренних дел из других регионов. "Я могу сказать, что это будет несколько тысяч человек, которые будут приезжать", - сказал он, не став уточнять цифры. При этом, как подчеркнул глава региона, "никаких сложностей в общении между правоохранителями и болельщиками у нас не будет". "Я более чем уверен, что все пройдет в дружеском ключе и какие-то мелкие инциденты, которые могут везде возникать, будут купироваться в самом зародыше", - подчеркнул он.
Сегодня, 04:37
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