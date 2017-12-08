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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Визит делегации УЕФА в Крым переносится на 2018 год
Визит специальной комиссии УЕФА в Крым откладывается на 2018 год, сообщил "Р-Спорт" президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха. Визит делегации УЕФА должен был состоять осенью этого года, но сроки сдвигались несколько раз.
"В неформальной обстановке мы общались с коллегами. К сожалению, по независящим от них причинам, в этом году они не смогли приехать, поэтому их визит переносится на следующий год. Наша встреча передвинулась. Точные сроки нам сообщат дополнительно", - сказал Ветоха.
По ее словам, делегации покажут площадки под строительство четырех новых стадионов. Кроме того, планируется поднять вопросы сертификации крымских тренеров и трансферов футболистов.
"В неформальной обстановке мы общались с коллегами. К сожалению, по независящим от них причинам, в этом году они не смогли приехать, поэтому их визит переносится на следующий год. Наша встреча передвинулась. Точные сроки нам сообщат дополнительно", - сказал Ветоха.
По ее словам, делегации покажут площадки под строительство четырех новых стадионов. Кроме того, планируется поднять вопросы сертификации крымских тренеров и трансферов футболистов.
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