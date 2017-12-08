Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют ЦСКА и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Визит делегации УЕФА в Крым переносится на 2018 год

Визит специальной комиссии УЕФА в Крым откладывается на 2018 год, сообщил "Р-Спорт" президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха. Визит делегации УЕФА должен был состоять осенью этого года, но сроки сдвигались несколько раз.

"В неформальной обстановке мы общались с коллегами. К сожалению, по независящим от них причинам, в этом году они не смогли приехать, поэтому их визит переносится на следующий год. Наша встреча передвинулась. Точные сроки нам сообщат дополнительно", - сказал Ветоха.

По ее словам, делегации покажут площадки под строительство четырех новых стадионов. Кроме того, планируется поднять вопросы сертификации крымских тренеров и трансферов футболистов.
Сегодня, 17:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.