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В Калининграде на стадионе ЧМ-2018 газон перевели в зимний режим

Газон калининградского стадиона к ЧМ-2018 подготовили к морозной погоде, сообщается сегодня на официальной странице застройщика арены ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

"Поверх газона, прошивка которого искусственным волокном завершилась накануне, уложены специальные укрытия, препятствующие промерзанию почвы и травы", – говорится в сообщении.

"Особая текстура укрывного полотна не мешает работе мобильных установок дополнительного освещения, обеспечивающих газону прогрев и инсоляцию в зимний период". Также продолжаются отделочные работы и работы по благоустройству территории.

Welcome2018.com
Сегодня, 22:26
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