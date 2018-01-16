В Калининграде на стадионе ЧМ-2018 газон перевели в зимний режим

Газон калининградского стадиона к ЧМ-2018 подготовили к морозной погоде, сообщается сегодня на официальной странице застройщика арены ФГУП "Спорт-Инжиниринг"."Поверх газона, прошивка которого искусственным волокном завершилась накануне, уложены специальные укрытия, препятствующие промерзанию почвы и травы", – говорится в сообщении."Особая текстура укрывного полотна не мешает работе мобильных установок дополнительного освещения, обеспечивающих газону прогрев и инсоляцию в зимний период". Также продолжаются отделочные работы и работы по благоустройству территории.