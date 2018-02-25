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Ирак попросит у ФИФА разрешения проводить официальные матчи сборной в стране

Ирак хочет добиться от ФИФА разрешения проводить матчи сборной в своей стране. Иракская сборная не проводила домашние игры в своей стране с 1990 года, когда армия Ирака вторглась в Кувейт, и против страны были введены международные санкции.

Как сообщает AFP, власти Ирака обратятся к ФИФА за разрешением проводить матчи у себя. Помочь этому должен товарищеский матч с Саудовской Аравией, который пройдет в Багдаде.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 13:12
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