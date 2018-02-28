Тестовый матч ЧМ-2018 в Калининграде между "Балтикой" и "Шальке-04" перенесен

Тестовый матч между "Балтикой" и немецким клубом "Шальке-04" на стадионе, который строится в Калининграде к проведению игр чемпионата мира 2018 года, перенесен с 22 марта на неопределенный срок, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на зампредседателя правительства Александра Рольбинова."С учетом рекомендаций министерства спорта РФ, а также принимая во внимание аномально холодную погоду, сложившуюся сейчас в Калининградской области, было принято решение отменить запланированный матч в марте. Таким образом, первая игра на новом поле пройдет в апреле между клубами "Балтика" и "Крылья Советов". Мы приглашаем всех болельщиков области поддержать нашу команду", - сказал Рольбинов.