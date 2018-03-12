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Федерация футбола Польши опровергла информацию о бойкоте ЧМ-2018

Федерация футбола Польши прокомментировала информацию о том, что высокопоставленные лица и чиновники страны могут бойкотировать чемпионат мира – 2018.

"Мы крайне удивлены содержанием статьи и никогда не заявляли о намерениях, описанных в ней. Более того, никто из английского издания Daily Mail с нами не контактировал и не просил прокомментировать эту информацию", - сказали в пресс-службе Федерации футбола Польши "Чемпионату".

Ранее в британских СМИ появилась информация, что высокопоставленные лица и чиновники Польши, Японии и Австралии могут присоединиться к Англии в бойкотировании ЧМ-2018 в случае, если будет доказана причастность России в деле с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
Теги: Сборная Польши
Сегодня, 11:59
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(3)
№3 Написал: Korsar123 (Сегодня, 14:26) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Antip7
На сайте какой -то либер -подпольник поселился, который минусует адекватные посты.

Ага, и при том уже давно так продолжается! Тут их много!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 13:48) #
  • -1
  •  (3)

На сайте какой -то либер -подпольник поселился, который минусует адекватные посты.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:17) #
  • +2
  •  (4)
online

Бред полнейший!!! Поляки так усердно старались попасть в финальную часть ЧМ, чтобы в одночасье от этого отказаться))))))))))
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
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