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Стартовал второй раунд продаж билетов на ЧМ-2018

Во вторник стартовал второй раунд второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018, он продлится до 3 апреля.

В понедельник ФИФА объявила о том, что на игры чемпионата мира-2018 всего продано 1 миллион 303 тысячи 616 билетов.

Р-Спорт
Сегодня, 14:28
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 14:47) #
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Цены конечно космос на билеты .... матчи групповые обычные места (центр-верхние ярусы) куда по 500-1000 ходишь спокойно на матчи РФПЛ - тут вдруг стали стоить по 15-30 тысяч ??!! Епанулось ФИФА ??? откуда такие цены, окуда такие деньги ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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