Стартовал второй раунд продаж билетов на ЧМ-2018

Во вторник стартовал второй раунд второго этапа продаж билетов на матчи ЧМ-2018, он продлится до 3 апреля.В понедельник ФИФА объявила о том, что на игры чемпионата мира-2018 всего продано 1 миллион 303 тысячи 616 билетов.