Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Зенит 104433
Политика и события в стране и мире 3953
Ситуация на юго-востоке Украины 119234
Ростовские футбольные новости 548
КБ-Гостевая 26547
Отдых в Крыму. 171
Баги сайта и форума 544
Курилка 1510

Новости партнеров

Станислав Черчесов: благодарен Слуцкому за предоставление всех возможных документов о подготовке сборной к Евро-2016

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что бывший тренер национальной команды Леонид Слуцкий предоставил ему возможные документы о подготовке сборной к чемпионату Европы-2016 и рассказал многое в личной беседе.

- Для начала уточню важный момент. Возможна ли не вынужденная, не из-за травмы, замена кого-то из участников сбора в Австрии резервистом?

- Да. Абонементов в сборную мы никому не выдаем. Почему, если футболист, который вызван в "список 28", не проявит себя достаточным образом, нужно обязательно ждать чьей-то травмы? Кто нас ограничивает по вызову игрока, включенного в "список 35"? Никто.

- А почему, формируя состав для работы в Австрии, вы остановились на числе 28?

- Столько же футболистов – четыре вратаря и 24 полевых игрока - мы приглашали в прошлом году для подготовки к Кубку конфедераций. Опыт подсказывает, что это оптимальное число для правильного тренировочного процесса. Да, есть определенное неудобство с объявлением нескольким футболистам, что они не остаются в команде, но мы профессиональные люди. И каждый тренер с этим сталкивается, причем не только в выборе заявки, но и перед каждым матчем - при определении состава на игру.

Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что предоставил мне все возможные документы о подготовке сборной к Евро-2016, а также в устной беседе многое рассказал. Даже если это позволит сделать хотя бы на один просчет меньше – уже бесценно. Коллега два года назад взял на сбор 20 полевых игроков, то есть полный комплект без запасных. А потом случились травмы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Слуцкий Сборная России
Сегодня, 16:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 16:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
По конспектам и результат будет. Лучше бы он у Лёва списывал, понимает же по немецки.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.