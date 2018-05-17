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Екатеринбург Уфа
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Станислав Черчесов: благодарен Слуцкому за предоставление всех возможных документов о подготовке сборной к Евро-2016
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что бывший тренер национальной команды Леонид Слуцкий предоставил ему возможные документы о подготовке сборной к чемпионату Европы-2016 и рассказал многое в личной беседе.
- Для начала уточню важный момент. Возможна ли не вынужденная, не из-за травмы, замена кого-то из участников сбора в Австрии резервистом?
- Да. Абонементов в сборную мы никому не выдаем. Почему, если футболист, который вызван в "список 28", не проявит себя достаточным образом, нужно обязательно ждать чьей-то травмы? Кто нас ограничивает по вызову игрока, включенного в "список 35"? Никто.
- А почему, формируя состав для работы в Австрии, вы остановились на числе 28?
- Столько же футболистов – четыре вратаря и 24 полевых игрока - мы приглашали в прошлом году для подготовки к Кубку конфедераций. Опыт подсказывает, что это оптимальное число для правильного тренировочного процесса. Да, есть определенное неудобство с объявлением нескольким футболистам, что они не остаются в команде, но мы профессиональные люди. И каждый тренер с этим сталкивается, причем не только в выборе заявки, но и перед каждым матчем - при определении состава на игру.
Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что предоставил мне все возможные документы о подготовке сборной к Евро-2016, а также в устной беседе многое рассказал. Даже если это позволит сделать хотя бы на один просчет меньше – уже бесценно. Коллега два года назад взял на сбор 20 полевых игроков, то есть полный комплект без запасных. А потом случились травмы.
"Спорт-Экспресс"
- Для начала уточню важный момент. Возможна ли не вынужденная, не из-за травмы, замена кого-то из участников сбора в Австрии резервистом?
- Да. Абонементов в сборную мы никому не выдаем. Почему, если футболист, который вызван в "список 28", не проявит себя достаточным образом, нужно обязательно ждать чьей-то травмы? Кто нас ограничивает по вызову игрока, включенного в "список 35"? Никто.
- А почему, формируя состав для работы в Австрии, вы остановились на числе 28?
- Столько же футболистов – четыре вратаря и 24 полевых игрока - мы приглашали в прошлом году для подготовки к Кубку конфедераций. Опыт подсказывает, что это оптимальное число для правильного тренировочного процесса. Да, есть определенное неудобство с объявлением нескольким футболистам, что они не остаются в команде, но мы профессиональные люди. И каждый тренер с этим сталкивается, причем не только в выборе заявки, но и перед каждым матчем - при определении состава на игру.
Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что предоставил мне все возможные документы о подготовке сборной к Евро-2016, а также в устной беседе многое рассказал. Даже если это позволит сделать хотя бы на один просчет меньше – уже бесценно. Коллега два года назад взял на сбор 20 полевых игроков, то есть полный комплект без запасных. А потом случились травмы.
"Спорт-Экспресс"
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