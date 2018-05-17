Станислав Черчесов: благодарен Слуцкому за предоставление всех возможных документов о подготовке сборной к Евро-2016

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что бывший тренер национальной команды Леонид Слуцкий предоставил ему возможные документы о подготовке сборной к чемпионату Европы-2016 и рассказал многое в личной беседе.- Да. Абонементов в сборную мы никому не выдаем. Почему, если футболист, который вызван в "список 28", не проявит себя достаточным образом, нужно обязательно ждать чьей-то травмы? Кто нас ограничивает по вызову игрока, включенного в "список 35"? Никто.- Столько же футболистов – четыре вратаря и 24 полевых игрока - мы приглашали в прошлом году для подготовки к Кубку конфедераций. Опыт подсказывает, что это оптимальное число для правильного тренировочного процесса. Да, есть определенное неудобство с объявлением нескольким футболистам, что они не остаются в команде, но мы профессиональные люди. И каждый тренер с этим сталкивается, причем не только в выборе заявки, но и перед каждым матчем - при определении состава на игру.Очень благодарен Леониду Слуцкому за то, что предоставил мне все возможные документы о подготовке сборной к Евро-2016, а также в устной беседе многое рассказал. Даже если это позволит сделать хотя бы на один просчет меньше – уже бесценно. Коллега два года назад взял на сбор 20 полевых игроков, то есть полный комплект без запасных. А потом случились травмы.