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СБУ завела уголовное дело из-за календарей ЧМ-2018 с российским Крымом

Служба безопасности Украины завела уголовное дело на полиграфическое предприятие, напечатавшее календари к чемпионату мира.

Дело в том, что на календарях изображен Крым в составе Российской Федерации.

СБУ расценил эти товары, как "антиукраинская продукция" и завела дело по ст. 110 Уголовного кодекса Украины, которая звучит как "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность". Сотрудники правоохранительных органов уже начали изымать календари.

Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам референдума 2014 года. Украина считает полуостров "временно оккупированной территорией".

"Газета.ру"
Сегодня, 19:20
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4
(2)
№4 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 21:18) #
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online

кстати напечатала эти календари украинская типография из тернополя laughing
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Сборище Бухих Уголовников, сокращенно СБУ


Это слишком пафосно.
Самые Бестолковые Укропы.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 20:54) #
  • -1
  •  (1)

пусть радуются что украина вообще как гос-во осталось, хоть и не надолго


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АНДРЕЙ КАНЧЕЛЬСКИС: ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ НАКАЗЫВАЕТ "СПАРТАК" ЗА НЕЧЕСТНОСТЬ
Регистрация: 1.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:05) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сборище Бухих Уголовников, сокращенно СБУ
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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