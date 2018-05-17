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Роман Зобнин: покажу все, на что способен, на чемпионате мира

Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что полностью восстановился после прошлогодней травмы.

"Восстановление после травмы проходило тяжело. Первый месяц после операции был самым тяжелым в моей жизни. Но все прошло гладко, я восстановился. Я набираю форму и надеюсь, что покажу все, на что способен, на чемпионате мира", - цитирует Зобнина ТАСС.
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 19:33
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(0)
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:55) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не надо..., всё показывать не надо... на что ты способен, только хорошее Рома. А то мы знаем, на что вы способны в клубе. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 19:43) #
  • -2
  •  (6)

а кто сказал что точно попадешь в окончательный список?излишняя самоуверенность
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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