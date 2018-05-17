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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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Екатеринбург Уфа
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Роман Зобнин: покажу все, на что способен, на чемпионате мира
Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, что полностью восстановился после прошлогодней травмы.
"Восстановление после травмы проходило тяжело. Первый месяц после операции был самым тяжелым в моей жизни. Но все прошло гладко, я восстановился. Я набираю форму и надеюсь, что покажу все, на что способен, на чемпионате мира", - цитирует Зобнина ТАСС.
"Восстановление после травмы проходило тяжело. Первый месяц после операции был самым тяжелым в моей жизни. Но все прошло гладко, я восстановился. Я набираю форму и надеюсь, что покажу все, на что способен, на чемпионате мира", - цитирует Зобнина ТАСС.
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