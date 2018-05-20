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Крис: нынешняя бразильская сборная не уступает той, которая выиграла ЧМ-2002
Бывший защитник бразильской сборной Крис рассказал о том, кого считает фаворитом чемпионата мира.
"Есть Бразилия, Аргентина, Франция, у которой, с одной стороны, молодая команда, но с другой, опытная, потому что играет почти одним составом достаточно давно. Есть Португалия с Криштиану Роналду.
Немцы всегда сильны и способны победить. Хотя не исключаю, что в итоге нас всех ждет сюрприз", — цитирует Криса ТАСС.
Эксперт также поделился мнением о нападающем бразильской команды Неймар.
"Неймар уже вышел на уровень Криштиану и Лионеля Месси, он - игрок, который может перевернуть игру, который меняет стиль игры сборной.
Но к сожалению, недавно он получил повреждение, и сейчас мы не знаем, в каком он состоянии. Думаю, в начале чемпионата мира ему дадут отдохнуть, но потом он покажет себя настоящего и сделает разницу", — добавил он.
"Есть Бразилия, Аргентина, Франция, у которой, с одной стороны, молодая команда, но с другой, опытная, потому что играет почти одним составом достаточно давно. Есть Португалия с Криштиану Роналду.
Немцы всегда сильны и способны победить. Хотя не исключаю, что в итоге нас всех ждет сюрприз", — цитирует Криса ТАСС.
Эксперт также поделился мнением о нападающем бразильской команды Неймар.
"Неймар уже вышел на уровень Криштиану и Лионеля Месси, он - игрок, который может перевернуть игру, который меняет стиль игры сборной.
Но к сожалению, недавно он получил повреждение, и сейчас мы не знаем, в каком он состоянии. Думаю, в начале чемпионата мира ему дадут отдохнуть, но потом он покажет себя настоящего и сделает разницу", — добавил он.
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