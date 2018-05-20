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Владимир Габулов присоединится к сборной России 22 мая

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что вратарь "Брюгге" Владимир Габулов присоединится к команде на сборе в Австрии 22 мая.

Российская сборная прибыла в австрийский Нойштифт в воскресенье. Из игроков, вызванных в команду, отсутствует только 34-летний Габулов. Это связано с тем, что в воскресенье "Брюгге" провел заключительную игру сезона – против "Гента" (0:1, Габулов остался в запасе).

При этом "Брюгге" досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Бельгии, официальное празднование которой пройдет после игры с "Гентом".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Габулов Сборная России
Сегодня, 22:12
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(1)
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Днищщще


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
satisfied
В этом весь Черчесов.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 22:12) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Надеюсь, что будет основным на ЧМ, заслужил.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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