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Сослан Джанаев: у нас есть свой осетинский чат, с Габуловыми и Дзагоевым
Голкипер "Рубина" и сборной России Сослан Джанаев рассказал об общении с друзьями-футболистами.
– Каково тренироваться с чемпионом Бельгии?
– Мы с Вовой [Габуловым] давно знакомы. Крепко дружим, общаемся. Поздравил его, как только "Брюгге" стал чемпионом – у нас есть свой осетинский чат. А уже в Австрии сказал лично.
– Кто еще в осетинском чате?
– Володя и Жора Габуловы, Дзагоев, Цаллагов, Хомич, Хубулов, Камболов, Касаев, Бакаев, Плиев, Дудиев, Дзахов. В общем, все футболисты. Из действующих – 28 человек. Плюс те, кто уже закончил карьеру.
Sport24
– Каково тренироваться с чемпионом Бельгии?
– Мы с Вовой [Габуловым] давно знакомы. Крепко дружим, общаемся. Поздравил его, как только "Брюгге" стал чемпионом – у нас есть свой осетинский чат. А уже в Австрии сказал лично.
– Кто еще в осетинском чате?
– Володя и Жора Габуловы, Дзагоев, Цаллагов, Хомич, Хубулов, Камболов, Касаев, Бакаев, Плиев, Дудиев, Дзахов. В общем, все футболисты. Из действующих – 28 человек. Плюс те, кто уже закончил карьеру.
Sport24
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