Сослан Джанаев: у нас есть свой осетинский чат, с Габуловыми и Дзагоевым

Голкипер "Рубина" и сборной России Сослан Джанаев рассказал об общении с друзьями-футболистами.– Мы с Вовой [Габуловым] давно знакомы. Крепко дружим, общаемся. Поздравил его, как только "Брюгге" стал чемпионом – у нас есть свой осетинский чат. А уже в Австрии сказал лично.– Володя и Жора Габуловы, Дзагоев, Цаллагов, Хомич, Хубулов, Камболов, Касаев, Бакаев, Плиев, Дудиев, Дзахов. В общем, все футболисты. Из действующих – 28 человек. Плюс те, кто уже закончил карьеру.