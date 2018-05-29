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Сослан Джанаев: у нас есть свой осетинский чат, с Габуловыми и Дзагоевым

Голкипер "Рубина" и сборной России Сослан Джанаев рассказал об общении с друзьями-футболистами.

– Каково тренироваться с чемпионом Бельгии?

– Мы с Вовой [Габуловым] давно знакомы. Крепко дружим, общаемся. Поздравил его, как только "Брюгге" стал чемпионом – у нас есть свой осетинский чат. А уже в Австрии сказал лично.

– Кто еще в осетинском чате?

– Володя и Жора Габуловы, Дзагоев, Цаллагов, Хомич, Хубулов, Камболов, Касаев, Бакаев, Плиев, Дудиев, Дзахов. В общем, все футболисты. Из действующих – 28 человек. Плюс те, кто уже закончил карьеру.

Sport24
Теги: Джанаев Габулов Дзагоев
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