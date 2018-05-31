Вратарь сборной Уругвая Муслера получил травму, он рискует пропустить ЧМ-2018

Основной голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера получил повреждение руки и может пропустить ЧМ-2018.В ближайшее время вратарю "Галатасарая" сделают рентген, чтобы определить степень серьезности травмы и сроки восстановления.Помимо Муслеры на попадание в заявку национальной команды на ЧМ претендуют голкиперы Мартин Сильва ("Васко да Гама") и Мартин Кампанья ("Индепендьенте").