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Британское издание The Guardian включило Головина в список 6 главных талантов ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин вошёл в список британского издания The Guardian из шести главных молодых талантливых игроков, за которыми стоит следить на чемпионате мира – 2018, поскольку они могут удивить.

"Головин является тем, кто может изменить ход встречи и заставить своих партнёров по команде играть лучше. Клубы английской Премьер-лиги уже внимательно за ним следят. А если Александр, который родился в Сибири и в юности по большой части играл в мини-футбол, вдохновит сборную России на некое подобие успешного выступления, он может использовать свой шанс", — говорится в заметке от The Guardian.

Издание также рекомендовало следить на ЧМ-2018 за следующими игроками: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Алиреза Джаханбакш (Иран), Пионе Систо (Дания), Денис Закариа (Швейцария) и Кристиан Куэва (Перу)
Теги: Головин
Сегодня, 15:09
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№5 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:37) #
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Болеет за:
ЦСКА
Ganjaman Pirosso,
а че там спорить это факт


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Ganjaman Pirosso (Сегодня, 15:33) #
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online

Цитата: Монах
да с чего вдруг полетят то? рады мы будем за Головина если уедет в Европу и за любого другого рады будем. Пусть едут, играют. Просто жалко, что все только языками чешут и сами игроки в том числе. Им видите ли Монако не уровень, сразу Ювентус или Арсенал подавай

То есть то что вас свиньями назвали даже не споришь?
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:22) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Монах
да с чего вдруг полетят то?

посмотрим


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Монах Россия, На границе с Москвой (Сегодня, 15:20) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
да с чего вдруг полетят то? рады мы будем за Головина если уедет в Европу и за любого другого рады будем. Пусть едут, играют. Просто жалко, что все только языками чешут и сами игроки в том числе. Им видите ли Монако не уровень, сразу Ювентус или Арсенал подавай
Регистрация: 17.10.2012 [жалоба]
№1 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 15:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
ну все щас у свиней пуканы полетят


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#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
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