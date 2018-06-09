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Британское издание The Guardian включило Головина в список 6 главных талантов ЧМ-2018
Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин вошёл в список британского издания The Guardian из шести главных молодых талантливых игроков, за которыми стоит следить на чемпионате мира – 2018, поскольку они могут удивить.
"Головин является тем, кто может изменить ход встречи и заставить своих партнёров по команде играть лучше. Клубы английской Премьер-лиги уже внимательно за ним следят. А если Александр, который родился в Сибири и в юности по большой части играл в мини-футбол, вдохновит сборную России на некое подобие успешного выступления, он может использовать свой шанс", — говорится в заметке от The Guardian.
Издание также рекомендовало следить на ЧМ-2018 за следующими игроками: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Алиреза Джаханбакш (Иран), Пионе Систо (Дания), Денис Закариа (Швейцария) и Кристиан Куэва (Перу)
"Головин является тем, кто может изменить ход встречи и заставить своих партнёров по команде играть лучше. Клубы английской Премьер-лиги уже внимательно за ним следят. А если Александр, который родился в Сибири и в юности по большой части играл в мини-футбол, вдохновит сборную России на некое подобие успешного выступления, он может использовать свой шанс", — говорится в заметке от The Guardian.
Издание также рекомендовало следить на ЧМ-2018 за следующими игроками: Сергей Милинкович-Савич (Сербия), Алиреза Джаханбакш (Иран), Пионе Систо (Дания), Денис Закариа (Швейцария) и Кристиан Куэва (Перу)
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