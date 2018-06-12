Группа G - Бельгия и Англия в плей-офф?

товарищеском

Ориентировочный состав:





Сборная Англии



Место в рейтинге FIFA: 12



Самое удачное выступление в истории: чемпион (1966)



Путь: Даже новый тренер, которого называют главным минусом сборной из-за своей неопытности, не помешал англичанам легко пройти отбор. Возможно, именно прошлый опыт в «Астон Вилле» и «Мидлсбро» и помог Саутгейту это сделать в прагматичном стиле, обойдясь всего лишь двумя крупными победами, зато 3 пропущенных мяча в 10 турах и 7 сухарей. Забили англичане также немного (18, меньше из победителей групп провели голевых атак только исландцы).



Стиль: В первый год в сборной Саутгейт перепробовал много вариантов стартового состава, при этом, не изменяя системе 4-2-3-1. Эксперименты начались нынешней весной, когда стали появляться 3 центральных защитника, что, например, позволяло одновременно выходить Уокеру, Роузу и Триппьеру. Можно предположить, что будут использоваться обе модели в зависимости от соперника, конечно же.



Англичане имеют мощную защиту, если Кэхилл не будет показывать то, что и клубе, и опорную зону, вариативность в атаке (еще бы не травма Окслейда-Чемберлейна), представляется такая сбалансированная команда. Правда, в современном футболе не всегда крайним защитникам удается безошибочно действовать на новой позиции, в товарищеских матчах прошло все гладко. До сих пор состав тасуется, от матча к матчу, складывается ощущение, что Саутгейт еще не определился. Например, в атаке он использует Стерлинга, Кейна, Рэшфорда и Варди, но в последнее время ни разу не появилось одинаковое сочетание форвардов.



[center] Даже новый тренер, которого называют главным минусом сборной из-за своей неопытности, не помешал англичанам легко пройти отбор. Возможно, именно прошлый опыт в «Астон Вилле» и «Мидлсбро» и помог Саутгейту это сделать в прагматичном стиле, обойдясь всего лишь двумя крупными победами, зато 3 пропущенных мяча в 10 турах и 7 сухарей. Забили англичане также немного (18, меньше из победителей групп провели голевых атак только исландцы).В первый год в сборной Саутгейт перепробовал много вариантов стартового состава, при этом, не изменяя системе 4-2-3-1. Эксперименты начались нынешней весной, когда стали появляться 3 центральных защитника, что, например, позволяло одновременно выходить Уокеру, Роузу и Триппьеру. Можно предположить, что будут использоваться обе модели в зависимости от соперника, конечно же.Англичане имеют мощную защиту, если Кэхилл не будет показывать то, что и клубе, и опорную зону, вариативность в атаке (еще бы не травма Окслейда-Чемберлейна), представляется такая сбалансированная команда. Правда, в современном футболе не всегда крайним защитникам удается безошибочно действовать на новой позиции, в товарищеских матчах прошло все гладко. До сих пор состав тасуется, от матча к матчу, складывается ощущение, что Саутгейт еще не определился. Например, в атаке он использует Стерлинга, Кейна, Рэшфорда и Варди, но в последнее время ни разу не появилось одинаковое сочетание форвардов.[center]

Ориентировочный состав:





Сборная Туниса



Место в рейтинге FIFA: 21



Самое удачное выступление в истории: групповой этап (1978, 1998, 2002, 2006)



Путь: Для начала орлы Карфагена одержали две одинаковых непростых победы над Мавританией со счетом 2:1, что позволило попасть в не самую сложную группу с ДР Конго (не с днем рождения), Ливией и Гвинеей, двое последних выступали в роли статистов. Правда, после викторий над Мавританией поменялся тренер — Касперчаку не простили неудачное выступление на Кубке африканских наций-2017, также он поругался с лидерами в лице Хазри (не подал руку тренеру в четвертьфинале) и Сасси, но футбольные чиновники встали на сторону игроков.



Новый тренер был назначен только через месяц, все дело в том, что кандидатура Набиля Маалула, уже работавшего с Тунисом, не приглянулась лидерам команды Абденнуру (его одно время хотел купить "Зенит"), однофамильцу Маалулу и Бен Хатире. С Али Маалулом удалось договориться (теперь является основным левым защитником), а вот Абденнур и Бен Хатира будут смотреть чемпионат мира только по телевизору.



Но даже и без их участия был пройден отбор, в котором определяющими стали матчи с ДР Конго. Победа дома со счетом 2:1, а в гостях горели 2:0 к 77-й минуте, но успели сравнять. Лучшим бомбардиром квалификации стал вингер Юссеф Мсакни с 3 забитыми мячами, которые были проведены в одной игре против Гвинеи, в Россию он не едет из-за повреждения.



Стиль: 4-2-3-1 — основная расстановка, которая использовалась при Касперчаке, иногда она трансформируется в 4-3-3 из-за дефицита игроков на позиции "десятки". Первые два матча пройдут против Англии и Бельгии, здесь как бы надо обороняться, но проблема в том, что орлы Карфагена не очень любят это делать, так как почти все участвуют в атакующих действиях. Центрхавы зачастую подходят к штрафной соперника, насыщая зоны, а крайние защитники встают на одну линию с вингерами.



[center] Для начала орлы Карфагена одержали две одинаковых непростых победы над Мавританией со счетом 2:1, что позволило попасть в не самую сложную группу с ДР Конго (не с днем рождения), Ливией и Гвинеей, двое последних выступали в роли статистов. Правда, после викторий над Мавританией поменялся тренер — Касперчаку не простили неудачное выступление на Кубке африканских наций-2017, также он поругался с лидерами в лице Хазри (не подал руку тренеру в четвертьфинале) и Сасси, но футбольные чиновники встали на сторону игроков.Новый тренер был назначен только через месяц, все дело в том, что кандидатура Набиля Маалула, уже работавшего с Тунисом, не приглянулась лидерам команды Абденнуру (его одно время хотел купить "Зенит"), однофамильцу Маалулу и Бен Хатире. С Али Маалулом удалось договориться (теперь является основным левым защитником), а вот Абденнур и Бен Хатира будут смотреть чемпионат мира только по телевизору.Но даже и без их участия был пройден отбор, в котором определяющими стали матчи с ДР Конго. Победа дома со счетом 2:1, а в гостях горели 2:0 к 77-й минуте, но успели сравнять. Лучшим бомбардиром квалификации стал вингер Юссеф Мсакни с 3 забитыми мячами, которые были проведены в одной игре против Гвинеи, в Россию он не едет из-за повреждения.4-2-3-1 — основная расстановка, которая использовалась при Касперчаке, иногда она трансформируется в 4-3-3 из-за дефицита игроков на позиции "десятки". Первые два матча пройдут против Англии и Бельгии, здесь как бы надо обороняться, но проблема в том, что орлы Карфагена не очень любят это делать, так как почти все участвуют в атакующих действиях. Центрхавы зачастую подходят к штрафной соперника, насыщая зоны, а крайние защитники встают на одну линию с вингерами.[center]

Ориентировочный состав:





Сборная Панамы



Место в рейтинге FIFA: 55



Самое удачное выступление в истории: дебютант



Путь: Самая экзотическая сборная ЧМ-2018 во многом прилетела в Саранск благодаря стечению обстоятельств. После серии предварительных этапов в финальный отборочный раунд вышли Панама, Мексика, Коста-Рика, Гондурас, США и Тринидад и Тобаго. Мексика подтвердила звание фаворита, выиграв группу, второй стала Коста-Рика, а за третью путевку развернулась серьезная борьба. В предпоследнем туре Панама была уничтожена звездно-полосатыми со счетом 4:0 и, казалось, поездка в РФ у них в кармане.



Но американцы неожиданно проигрывают Тринидаду и Тобаго, а Панама берет верх над немотивированной Коста-Рикой. Да в каком стиле, идет 88-я минута матча, и защитник с эффектной внешностью Роман Торрес забивает гол, которого не было — мяч так и не пересек линию ворот, но арбитр указал на центр поля. Перед этим Роман обещал, что лишится своих шикарных волос, если сборная пробьется в Россию — обещание не было выполнено, так как дочь Торреса сказала, что не узнает отца в таком обличье (учитесь, Валерий Георгиевич, отмазкам). Таким образом, Панама становится вторым дебютантом чемпионата мира после Исландии, а США пролетает даже мимо стыков. Такое событие было отмечено на национальном уровне, президент страны объявил день выхода на чемпионат мира общенациональным праздником.



[center]



Стиль: Панама достаточно неплохо организована сзади, это обязательный низкий блок защиты, но как только соперник увеличивает обороты, начинаются проблемы, в виде фолов возле штрафной площади и одиннадцатиметровых ударов. Активно и сами пользуются стандартными положениями, на которых стоит последить за тем же Торресом – за сборную он уже забил 10 мячей. «Канальщики» не изобретают велосипед и играют по старой доброй схеме 4-4-2, отклонения от нее приводили к неудачам – игра в одного форварда принесла поражение от аутсайдера Тринидада и Тобаго, а трио центральных защитников не помешало провести Швейцарии 6 мячей.



Главные звезды: По суммарной стоимости игроков Панама занимает последнее место среди всех-команд участниц, потому здесь не стоит неискушенному болельщику ожидать знакомых фамилий – игроки выступают в МЛС (Роман Торрес), Перу, Колумбии, Чили, Гватемале, есть представители в чемпионатах Румынии и Словакии. Лучшие игроки сборной – самые опытные игроки сборной. 36-летний Техада в 2005 году был признан самым ценным игроком Золотого кубка КОНКАКАФ, за сборную он забил 42 мяча и сменил 17 клубов. Однако оба достижения перебил 37-летний Блас Перес (43 гола), он поиграл в 19 клубах, засветившись в испанском «Эркулесе".



Главный тренер. Если Панаме предстоит дебютировать на чемпионатах мира, то вот ее наставник Эрнани Дарио Гомес в этом деле не является новичком. В 1998 году он возил на мундиаль Колумбию, в 2002 — Эквадор, что для этой страны стало дебютом. На каждом турнире было одержано по одной победе, теперь пришел черед Панамы. Стоит напомнить, что этот специалист мог поехать на прошлый чемпионат с Колумбией, но вынужден был покинуть команду после избиения женщины.



Чем занимаются перед ЧМ: До замены Лансини на Переса именно Панама являлась самой возрастной командой чемпионата мира, судите сами, Пересу и Техеде на двоих 73 года, а ведь еще есть 36-летний вратарь Пинедо и 37-летний капитан Балой. Футболисты этой страны отметились еще рядом занимательных статистических достижений, за «канальщиков» выступают самый низкорослый участник (рост Альберто Кинтеро, который получил травму за неделю до мундиаля и не выступит на нем — 165 см) и самый тяжелый ( вес Романа Торреса составляет 99 кг). Кроме того, Торрес, стал героем пресс-конференции, прошедшей в Саранске. Его спросили про вес, но Роман не растерялся и продемонстрировал рельефный пресс.



[center]



В товарищеских матчах у Панамы громадные проблемы с результативностью – один гол в пяти встречах, при этом три из них заканчивались с одинаковым счетом 0:1 (поражения от Дании и Норвегии). Удалось только выиграть у того самого Тринидада и Тобаго, доставившего проблемы в 2006 году Англии, и зацепить ничью с Северной Ирландией. Если посмотреть на результаты Туниса, кусающего Португалию, то у «канальщиков» не так много шансов занять третье место, впрочем, они уже на чемпионате мира, чего никогда не бывало в их истории.



[center]Ориентировочный состав: Самая экзотическая сборная ЧМ-2018 во многом прилетела в Саранск благодаря стечению обстоятельств. После серии предварительных этапов в финальный отборочный раунд вышли Панама, Мексика, Коста-Рика, Гондурас, США и Тринидад и Тобаго. Мексика подтвердила звание фаворита, выиграв группу, второй стала Коста-Рика, а за третью путевку развернулась серьезная борьба. В предпоследнем туре Панама была уничтожена звездно-полосатыми со счетом 4:0 и, казалось, поездка в РФ у них в кармане.Но американцы неожиданно проигрывают Тринидаду и Тобаго, а Панама берет верх над немотивированной Коста-Рикой. Да в каком стиле, идет 88-я минута матча, и защитник с эффектной внешностью Роман Торрес забивает гол, которого не было — мяч так и не пересек линию ворот, но арбитр указал на центр поля. Перед этим Роман обещал, что лишится своих шикарных волос, если сборная пробьется в Россию — обещание не было выполнено, так как дочь Торреса сказала, что не узнает отца в таком обличье (учитесь, Валерий Георгиевич, отмазкам). Таким образом, Панама становится вторым дебютантом чемпионата мира после Исландии, а США пролетает даже мимо стыков. Такое событие было отмечено на национальном уровне, президент страны объявил день выхода на чемпионат мира общенациональным праздником.[center]Панама достаточно неплохо организована сзади, это обязательный низкий блок защиты, но как только соперник увеличивает обороты, начинаются проблемы, в виде фолов возле штрафной площади и одиннадцатиметровых ударов. Активно и сами пользуются стандартными положениями, на которых стоит последить за тем же Торресом – за сборную он уже забил 10 мячей. «Канальщики» не изобретают велосипед и играют по старой доброй схеме 4-4-2, отклонения от нее приводили к неудачам – игра в одного форварда принесла поражение от аутсайдера Тринидада и Тобаго, а трио центральных защитников не помешало провести Швейцарии 6 мячей.По суммарной стоимости игроков Панама занимает последнее место среди всех-команд участниц, потому здесь не стоит неискушенному болельщику ожидать знакомых фамилий – игроки выступают в МЛС (Роман Торрес), Перу, Колумбии, Чили, Гватемале, есть представители в чемпионатах Румынии и Словакии. Лучшие игроки сборной – самые опытные игроки сборной. 36-летний Техада в 2005 году был признан самым ценным игроком Золотого кубка КОНКАКАФ, за сборную он забил 42 мяча и сменил 17 клубов. Однако оба достижения перебил 37-летний Блас Перес (43 гола), он поиграл в 19 клубах, засветившись в испанском «Эркулесе".Если Панаме предстоит дебютировать на чемпионатах мира, то вот ее наставник Эрнани Дарио Гомес в этом деле не является новичком. В 1998 году он возил на мундиаль Колумбию, в 2002 — Эквадор, что для этой страны стало дебютом. На каждом турнире было одержано по одной победе, теперь пришел черед Панамы. Стоит напомнить, что этот специалист мог поехать на прошлый чемпионат с Колумбией, но вынужден был покинуть команду после избиения женщины.До замены Лансини на Переса именно Панама являлась самой возрастной командой чемпионата мира, судите сами, Пересу и Техеде на двоих 73 года, а ведь еще есть 36-летний вратарь Пинедо и 37-летний капитан Балой. Футболисты этой страны отметились еще рядом занимательных статистических достижений, за «канальщиков» выступают самый низкорослый участник (рост Альберто Кинтеро, который получил травму за неделю до мундиаля и не выступит на нем — 165 см) и самый тяжелый ( вес Романа Торреса составляет 99 кг). Кроме того, Торрес, стал героем пресс-конференции, прошедшей в Саранске. Его спросили про вес, но Роман не растерялся и продемонстрировал рельефный пресс.[center]В товарищеских матчах у Панамы громадные проблемы с результативностью – один гол в пяти встречах, при этом три из них заканчивались с одинаковым счетом 0:1 (поражения от Дании и Норвегии). Удалось только выиграть у того самого Тринидада и Тобаго, доставившего проблемы в 2006 году Англии, и зацепить ничью с Северной Ирландией. Если посмотреть на результаты Туниса, кусающего Португалию, то у «канальщиков» не так много шансов занять третье место, впрочем, они уже на чемпионате мира, чего никогда не бывало в их истории.[center]

Расклады в группе

продолжает представлять участников ЧМ-2018. На очереди квартет G, в котором на первый взгляд все ясно даже не самому искушенному любителю футбола: Бельгия и Англия поспорят за первую строчку, а Тунис и Панама постараются не ударить в грязь фейсом — две команды, которые всегда выступают хуже ожиданий, и два записных аутсайдера.4 место (1986)Первая команда от УЕФА, гарантировавшая себе вояж в Россию — это красноречивая характеристика игры Бельгии в отборочном турнире. Роберто Мартинес начал тренерскую карьеру в сборной с поражения вконтрольном матче от Испании, которое до сих пор остается единственным. Эстония, Кипр, Гибралтар, да и Босния с Грецией оказались не самыми грозными соперниками. Первоначально с командами этой группы матчи должен был проводить коллектив Станислава Черчесова, но неожиданно возник Гибралтар, потому Саламович вынужден был коллекционировать ничьи с поражениями с другими коллективами.21:1 в первых четырех матчах, хет-трик Бентеке (уже событие), сборная Бельгии прошлась катком по не самым сильным соперникам, поделив только однажды очки с греками, правда, немцы и вовсе победили 10 раз подряд. Лукаку с 11 мячами стал третьим бомбардиром, а защитник Менье отметился 7 асисстами в 8 матчах, за что надо сказать спасибо тому же Гибралтару (3+4 в одной встрече). Все игры в отборе от звонка до звонка провели только Тибо Куртуа и Ян Вертонген.Несмотря на потенциал атакующих игроков, Роберто Мартинес ставит игру от соперника, а схема в 5 защитников безошибочно работает до первой встречи с командой с серьезной организацией, как это было, например, с Мексикой. После этого матча Кевин де Брюйне раскритиковал тактику своего тренера — бельгийцы плавали в центре поля, где мексиканцы имели численное преимущество. "Мы играем с системой, которая в принципе очень защитная, но она наполнена многими атакующими игроками, которые хотят мяч", — так охарактеризовал игру сборной сам Кевин.Защита — одно из явных слабых мест, так как команда не готова к игре на опережение. Кроме того, отмечается слабый уровень персональной опеки, что привело к двум голам от Мексики после контратак и голу Греции. Защитники слабо ориентируются по соперникам, постоянно пуская их за спины и оставляя огромное пространство. В этом плане многое будет зависеть от пары центрхавов, которую скорее всего составят Де Брюйне, нацеленный на атаку, с Витселем, также возможен выход Дембеле и Феллайни. На этом месте мог быть отцепленный Наингголан (он сразу заявил о завершении карьеры в сборной после невызова), но Роберто Мартинес попросту на него не рассчитывал, видел в другой роли, выпустив в старте лишь один раз – против Греции, тогда бельгийцы провели невзрачный матч и спаслись лишь на последних минутах.Также стоит отметить свободные роли Азара и Мертенса, любящего забегать за спины. Оба форварда могут принести пользу: Лукаку цепляется за мячи и скидывает, а Батшуайи хорошо открывается, ускоряясь за спины. Вариативность в атаке присутствует, если что-то пойдет не так.В сборной Бельгии хватает звезд в каждой линии. Здесь и Тибо Куртуа, который все больше задумывается о смене клуба, и не нуждающееся в представлении трио центрбеков, и эксперт в спорах с защитниками нетоп-клубов Ромелу Лукаку (правда, в последнее время дела чуть улучшились), но главные надежды болельщики и специалисты связывают с фигурой Кевина де Брюйне, которого по-новому раскрыл Хосеп Гвардиола.В конце весны то и дело можно было встретить мнение о том, что старший брат Зинченко является лучшим игроком мира (Хайнкес даже был готов отдать за него последнюю рубашку), но ему, как и «Манчестер Сити», не хватило стабильности на протяжении всего сезона. Впрочем, 25 очков по системе гол+пас говорят сами за себя, и если бы влияние Салаха не было так велико на "Ливерпуль", то блондин являлся бы первым кандидатом на титул игрока сезона в АПЛ.Кевин входит в тройку по количеству передач в финальной трети в рамках АПЛ, партнеры отдают ему мяч, когда не видят продолжения для атак, благодаря чему возвращается потерянная скорость; первый пас, видение поля, игра в одно касание — эти элементы, в первую очередь, выделяют де Брюйне, за которым закреплена позиция центрхава и главной надежды сборной.Болельщики «Зенита» вряд ли забыли Акселя Витселя, который сохранил место в основе сборной после переезда в Китай (то же самое касается и Карраско). Бельгиец, которого по прическе можно заметить за километр, себя называет почти русским, в то же время, не жалеет, что решился на переезд в стан дебютанта китайского высшего дивизиона из-за потери мотивации в России.Сложилось такое ощущение, что бельгийцы после победы над Россией в 2014 году, решили продолжить показывать ей, как следует выступать на чемпионатах мира. Разгромы Египта (3:0) и Саудовской Аравии (4:0) тому подтверждение, плюс нулевая ничья с Португалией и уверенная победа над Коста-Рикой.Это только Владимир Габулов может залечь на дно в Брюгге, а вот последние наставники сборной Бельгии то и дело жгут в СМИ. Так, бывший тренер команды Марк Вильмотс обвинил Куртуа в том, что тот через своего отца продавал состав на игру сразу после его оглашения. После критики Мартинеса от де Брюйне полгода прошли спокойно, но за пару дней до объявления ростера вышел телевизионный сюжет телеканала VRT о подготовке к мундиалю — в нем были продемонстрированы матрацы, на которых можно было прочитать фамилии игроков, которые отправятся в Россию. Невольно возникает вопрос, неужели в нашей стране трудно было найти подходящие матрацы для массажа, вместо того чтобы везти через всю Европу, но сейчас не об этом. Мартинес даже выступил с опровержением, пытаясь сохранить интригу, но через пару дней состав подтвердился за одним исключением, Янузай все же поехал, но неужели остался без матраца?Простые бельгийцы также готовятся к чемпионату мира. Например, местный актер и певец Том Уос записал композицию под говорящим названием "Dva vodka". На нее снят и клип, количество просмотров которого близится к 500 тысячам, а большая часть событий происходит на фоне Красной площади. Автором упоминается Владимир Путин (а как же иначе), Эден Азар, Калининград. Кстати, полузащитник перед чемпионатом мира вспомнил талантливое поколение англичан, которое осталось без трофеев, и заявил, что Бельгия не собирается повторять их судьбу.Здесь хотелось бы поговорить не о звездах, которых итак хватает (лучший снайпер 2017 года Харри Кейн, Рахим Стерлинг, которого Хосеп Гвардиола превратил в по-настоящему топового футболиста), а об одной из главных и исторических проблем английского футбола — вратарской позиции. Последние крупные турниры место Джо Харта было незыблемым, но он сильно сдал, в этот раз не попал в заявку, а до определенного отрезка времени Пикфорд и Батленд проводили равное количество контрольных матчей, но выбор был сделан в пользу первого. 24-летний вратарь «Эвертона» хуже Батленда играет на выходе, неважно действует ногами, но он излучает спокойствие, прекрасно действует на ленточке, вратарь такого старого типа. Возможно, это как раз то, что нужно Англии.Мы привыкли к тому, что знаем состав сборной Англии наизусть (все-таки АПЛ считается самой популярной лигой у болельщиков), но можно встретить незнакомые для большинства фамилии. Третьим вратарем едет вытащивший в еврокубки «Бернли» Ник Поуп, тут все заслуженно, конечно, он не сыграет, но его работа отмечена, это не случай Габоелова.Не стоит удивляться и попаданию в итоговый список защитника Магуайра, который в минувшем сезоне набрал 6 очков по системе гол+пас. Это рослый (194 см) англичанин, хорошо играющий на втором этаже и отлично обращающийся с мячом. Такое чувство, что он сделан из стали, недаром провел 38 из 38 матчей в чемпионате за "Лестер". Работоспособность, боевой характер, смелость — эти качества могут пригодиться в сборной.Судя по статистике матча с Коста-Рикой, Лофтус-Чик также получил место не просто так — он выполнил 100% точных пасов, один из которых оказался голевым. Перед началом сезона молодой полузащитник гайанского происхождения был не нужен Антонио Конте и отправился в аренду в «Кристал Пэлас», который смог спастись после провального старта. На игроке много фолили, а он, в свою очередь, разгонял атаки, демонстрировал точность передач больше 80 %, принял участие в 7 голевых атаках, вполне может рассчитывать на выход на замену.Сделайте нас победителями — именно так звучит девиз сборной Англии на чемпионате мира в России. Неужели главные неудачники крупнейших мировых турниров (вспомните только невыход из группы в 2014 году) настолько не уверены в себе и ждут, когда трофей упадет им в руки? Подобным можно объяснить и негатив, который исходит от англичан: Члены британского парламента предлагали бойкотировать чемпионат мира, тренировочная база ограждена высоким забором, завезены свои продукты под предлогом боязни отравления, потребность в психологической помощи, футболисты опасаются расизма и оставляют семьи дома. Ребята, вы точно готовитесь к чемпионату мира, а не к новому этапу Холодной войны?А за пару недель до старта мундиаля британские СМИ, которые являются причиной половины проблем в английском футболе, добрались и до Рахима Стерлинга — им не понравилось тату футболиста в виде винтовки на ноге. Дошло до того, что предлагалось выгнать игрока из сборной, но выступление Рахима расставило все по местам: «Когда мне было два года, моего отца застрелили. Я пообещал, что никогда в жизни не возьму в руки оружие. Таким образом, это тату имеет куда более глубокий смысл, чем все думали. К тому же, оно еще не закончено».Но в футбольном плане подготовка прошла спокойно, ни одного поражения — победы над крепкими командами Нигерии, Нидерландов и Коста-Рики и ничья с Нидерландами. Сборная Англии закрепляет успех отбора — забивает немного, но пропускает еще меньше.Они не любят оборонительную и черновую работу, а подключения крайних защитников зачастую создают громадные дыры, в которые легко ворвутся техничные игроки соперников. Слабая тактическая выучка и низкий класс игроков обороны вряд ли позволят сохранить шансы на выход в плей-офф до матча с Панамой.9 игроков сборной Туниса выступают в Европе, 7 из них - во Франции. Йоан Беналуан играет за "Лестер" и провел только один матч, Аймен Матлути на страже ворот сборной вот уже 10 лет, но главной звездой в отсутствие скандального Абденнура выступает Вахби Хазри, который провел очень достойный сезон в Лиге 1 за "Ренн" — 9 голов и 3 голевые передачи в 24 матчах. Проявляет себя и лидером сборной, забивая важнейшие мячи Мавритании при общем равном счете, Ливии. Его конек — техника (первый гол за "Ренн" забит пяткой), скорость, дриблинг фланговые рывки и завершающие удары, что может принести пользу в матчах против топ-сборных. Кстати, он вызывался в молодежную сборную Франции, но в итоге сделал выбор в пользу исторической родины.Здесь нет людей, имеющих связь с Россией, потому хотелось бы поговорить о фигуре, которая выделяется из общего ряда, не сразу определишь, что защитник Дилан Бронн является тунисцем. Все дело в корнях по материнской линии, потому рожденный во Франции футболист принял решение выступать за Тунис. Воспитанник "Кана" поиграл пару сезонов за свой родной клуб, вместе с "Ньором" провел год в Лиге 2, а затем отправился в "Гент", сумма трансфера составила миллион евро. Теперь невозможно представить оборону бельгийского клуба без этого защитника.Сборная Туниса к чемпионату мира готовится в непростых условиях. До 14 июня (у России появляются шансы против Саудовской Аравии) проходит Рамадан, что означает запрет на прием пищи и воды до захода солнца, а играть как-то надо, хотя, например, волейболисты сборной Ирана уверяют, что пост можно не соблюдать, если ты находишься в другой стране.В дни товарищеских матчей с Португалией и Турцией закат, как по сценарию, приходился на первые минуты второго тайма, но тунисцы нашли выход — вратарь Муэ Ассан симулировал травму, чтобы игроки смогли поесть и попить. Интересно, что обе встречи завершились одинаковыми ничейными результатами (2:2), а до этого момента были одержаны минимальные победы над Ираном и Коста-Рикой. В завершение тренировочного цикла в Краснодаре прошла встреча с Испанией, тут уже сил не хватило (0:1), возможно, из-за Рамадана, но к старту чемпионата мира эта проблема не будет актуальной.На бумаге все выглядит очень предсказуемо. Англия с Бельгией одерживают по 2 победы, не факт что с крупным счетом, а в очной встрече не обязательна должна последовать рубка, возможно, команды будут запасаться силами — все-таки в группе «Н» собрались очень равные команды. Если не произойдет сенсаций, то в самом интригующем матче группового этапа, на который было легче всего достать билеты, Панама и Тунис сыграют за почетное третье место.