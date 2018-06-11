Йоахим Лёв: соперники сборной Германии за последние годы стали сильнее

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что на ЧМ-2018 каждая команда будет настроена отнять у немцев титул действующих чемпионов."Остальные команды с 2014 года стали сильнее. Франция, Испания, Бразилия и Аргентина. Когда вы являетесь чемпионом мира, победителями Кубка Конфедераций и номером один в рейтинге ФИФА в течение трех или четырех лет, вас постоянно пытаются догнать. Каждая команда захочет лишить титула действующего обладателя", - цитирует Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).