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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Йоахим Лёв: соперники сборной Германии за последние годы стали сильнее
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв заявил, что на ЧМ-2018 каждая команда будет настроена отнять у немцев титул действующих чемпионов.
"Остальные команды с 2014 года стали сильнее. Франция, Испания, Бразилия и Аргентина. Когда вы являетесь чемпионом мира, победителями Кубка Конфедераций и номером один в рейтинге ФИФА в течение трех или четырех лет, вас постоянно пытаются догнать. Каждая команда захочет лишить титула действующего обладателя", - цитирует Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).
"Остальные команды с 2014 года стали сильнее. Франция, Испания, Бразилия и Аргентина. Когда вы являетесь чемпионом мира, победителями Кубка Конфедераций и номером один в рейтинге ФИФА в течение трех или четырех лет, вас постоянно пытаются догнать. Каждая команда захочет лишить титула действующего обладателя", - цитирует Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).
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