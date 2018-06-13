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Андрей Князев: сборную Россию критикуют с момента ее существования
Известный питерский музыкант, бывший вокалист группы "Король и Шут", лидер группы "КняZz" и болельщик "Зенита" Андрей Князев дал интервью о предстоящем чемпионате мира.
– К чемпионату мира вы написали песню. Зачем?
– Очень люблю чемпионаты Европы и мира по футболу, а тут турнир наконец-то проводится в нашей стране. Мне кажется, будет весело!
– Сами придете на матчи?
– Не уверен. Все билеты раскупили за 15 минут. Я не был в числе болельщиков быстрого реагирования. Но по ТВ постараюсь посмотреть все матчи. Первый поймаю в дальневосточном туре – видимо, по местному времени будет где то в районе 3-4 часов ночи.
– Сборную России в последнее время жестко критикуют. По делу, как считаете?
– Не сказал бы, что только в последнее время. Нашу сборную критикуют с момента ее появления. Я отношусь к тем болельщикам, которые не только за результат, но и за бойцовский дух! Если наши будут биться, это достойно уважения. А если станут промахиваться и улыбаться, веселого в этом мало. Понимаю всех, кто возмущен. Разочарований болельщикам отечественный футбол на уровне сборной приносит немало и многие искренне не понимают, почему у нас не могут организовать команду, за которую было бы не стыдно. Наша песня – это не пустые надежды и не бессмысленные ожидания. Это, прежде всего, дух предвкушения футбольного праздника. А во фразе: "Но русские, конечно, всех сильнее" – я объединяю наш общий дух, который если не в футболистах, то в болельщиках точно есть.
"Спорт-Экспресс"
– К чемпионату мира вы написали песню. Зачем?
– Очень люблю чемпионаты Европы и мира по футболу, а тут турнир наконец-то проводится в нашей стране. Мне кажется, будет весело!
– Сами придете на матчи?
– Не уверен. Все билеты раскупили за 15 минут. Я не был в числе болельщиков быстрого реагирования. Но по ТВ постараюсь посмотреть все матчи. Первый поймаю в дальневосточном туре – видимо, по местному времени будет где то в районе 3-4 часов ночи.
– Сборную России в последнее время жестко критикуют. По делу, как считаете?
– Не сказал бы, что только в последнее время. Нашу сборную критикуют с момента ее появления. Я отношусь к тем болельщикам, которые не только за результат, но и за бойцовский дух! Если наши будут биться, это достойно уважения. А если станут промахиваться и улыбаться, веселого в этом мало. Понимаю всех, кто возмущен. Разочарований болельщикам отечественный футбол на уровне сборной приносит немало и многие искренне не понимают, почему у нас не могут организовать команду, за которую было бы не стыдно. Наша песня – это не пустые надежды и не бессмысленные ожидания. Это, прежде всего, дух предвкушения футбольного праздника. А во фразе: "Но русские, конечно, всех сильнее" – я объединяю наш общий дух, который если не в футболистах, то в болельщиках точно есть.
"Спорт-Экспресс"
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