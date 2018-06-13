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В Москве прошла презентация документального фильма "Лев Яшин №1"

Презентация документального фильма "Лев Яшин №1" о легендарном отечественном вратаре прошла в Москве. Мероприятие посетил президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино.

Зал Центрального дома Союза кинематографистов, в котором прошел премьерный показ, собрал аншлаг. Перед входом ветераны отечественного футбола и почетные гости расписались на плакатах, мячах и синих динамовских футболках, которые теперь отправятся в музеи. Вышедшую на сцену поприветствовать собравшихся вдову Яшина Валентину Тимофеевну встретили овациями.

"Спасибо всей команде, создавшей фильм, и собравшимся за ваши добрые слова, думаю, здесь собрались настоящие поклонники Льва", - цитирует ее ТАСС

За премьерой наблюдали Никита Симонян, Владимир Пономарев, Юрий Гаврилов, Михаил Гершкович, Николай Толстых, Вячеслав Колосков.

Фильм был снят под покровительством продюсерского центра "Динамо", режиссером стала Светлана Харчевина. Автором сценария выступил Евгений Богатырев, который в 2004 году сам снял документальную ленту о легендарном вратаре. Премьеру фильма, в котором собраны многие неизвестные широкой публике факты о жизни Яшина, зрители стоя встретили овациями.
Теги: Яшин
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