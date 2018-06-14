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Хамес Родригес пропускает тренировку сборной Колумбии

Полузащитники сборной Колумбии Хамес Родригес и Вилмар Барриос не вышли на открытую тренировку колумбийцев в деревне Медведково под Казанью.

О причинах отсутствия футболистов пока не сообщается.

ТАСС
Теги: Хамес Сборная Колумбии
Сегодня, 12:48
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