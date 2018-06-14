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Марсель Десайи: Погба талантливее любого из сборной Франции-98, выигравшей Чемпионат мира

Бывший защитник сборной Франции, чемпион мира-1998 Марсель Десайи оценил перспективы хавбека Поля Погба на стартующем сегодня ЧМ-2018.

"Погба талантливее любого полузащитника моего поколения. Давление давно преследует его и его выступления.

Все знают, что у него невероятный потенциал и я надеюсь, что на этом турнире он его раскроет", - цитирует француза Goal.com
Теги: Погба Сборная ф
Сегодня, 13:18
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№5 Написал: dudu cearense Ленинград (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
ну разве что сильнее Эммануэля Пети.Джоркаефф?Зидан?Дешам?это уж вряд ли.Слишком распиаренная личность.
Регистрация: 12.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Может и талантливее, но не сильнее точно


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:32) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Весьма странное заявление. Зидан в 10ке лучших игроков в истории футбола. Погба даже не лучший игрок МЮ на данный момент


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№2 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 13:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Какой-то бред.Какое поколение он имеет ввиду?Если те кому было 26-32 в 98 году-то там очевидно Зидан.
Если смотреть позже,то Виера явно был лучше. Причем всегда.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (3)

за то бабло что он получает, любое давление должно отходить на второй план


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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