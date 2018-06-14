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Андрей Червиченко: в отрицательную сторону "выделялся" только Смолов

Андрей Червиченко: в отрицательную сторону "выделялся" только СмоловЭкс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал первую игру стартовавшего чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).

- О матче:

Если честно, пока не убрали Фёдора Смолова, присутствовало некое напряжение. Все играли в свою силу, старались не ошибаться. Понравилась тактически грамотная и спокойная игра связки Илья Кутепов - Сергей Игнашевич, выступили практически без "пожара". В отрицательную сторону "выделялся" только Смолов. Абсолютно мертвецкая деятельность: ни переиграть, ни побороться... вообще ничего. И когда вышел Артём Дзюба - у игры появились новые очертания, команда побежала и посыпались голы. В принципе, концовку матча, на мой взгляд, провели отлично.

При этом нужно быть откровенным: соперник практически никакой! Поэтому обливаться слезами радости и скакать до потолка сейчас я бы не стал. Следующий соперник уже может поставить нас на место, причём очень цинично.

- О лучших футболистах в составе сборной России:

Сегодня это был Александр Головин. Отмечу также Дениса Черышева, которого в деле я вижу редко, и первые 5 минут после его появления на поле было много суеты, видимо, из-за нервов. Но он с ними совладал, переборол себя и дальше провёл блестящий матч. Поэтому два лучших игрок - Головин и Черышев, а затем Дзюба.

- О перспективах сборной после первой победы на ЧМ-2018:

Я изначально был в числе тех людей, которые считали, что сегодня наша команда выиграет, и сделает это с крупным счётом. Я с друзьями даже поспорил, что забьём минимум три. Но дальше не всё будет зависеть только от нас. Если Мохамед Салах успеет набрать форму и будет готов - у нас будут большие проблемы. Но если Илья Кутепов, который ранее говорил, что сможет приземлить Салаха, сдержит обещание, тогда какие-то шансы есть. Но если нет - я не знаю как решить проблему Салаха. Не думаю, что Кутепов и Игнашевич сумеют нейтрализовать футболиста "Ливерпуля". А про перспективы игры против пары Эдинсон Кавани - Луис Суарес я сейчас говорить не хотел бы, там всё печально...

- О давлении на главного тренера сборной России и команду:

Опять же, разбирающиеся в футболе люди наверняка были уверены в этой победе, я абсолютно в ней не сомневался. Дальше я говорю об объективном положении дел. При этом необходимо помнить, что ребята могут собраться, проявить характер, и вполне обыграть не только Египет, но и Уругвай. Поэтому не нужно сразу ставить крест и хоронить. Я озвучил минимум, а дальше нужно стремиться к тому, чтобы сказку сделать былью.
Теги: Червиченко Сборная России
Сегодня, 21:32
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(5)
№10 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 23:09) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Дзюба-царь!Вот это эмоции-огонь !Феде надо мотивацию найти и догонять остальых-и правда выглядел бледно....
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№9 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 22:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Да,Смолов-нулевой....и это было уже хорошо видно в товарняках и с Австрией,и сТурцией....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№8 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Apant1
У Черышева очень спорный матч, но два гола конечно всё списывают

Долго входил, но как раз забитые мячи должны придать уверенности.

Реально вот жаль, что потеряли Джикию перед чемпом (да и Васин был бы не лишним, пожалуй).
За связку "старый да малый" в обороне реально страшновато в матчах с более мастеровитыми соперниками..
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№7 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:18) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Вот к сожалению прав. Смолов просто бездарно, хуже только Зобнин.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:58) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Зобнин тоже сыграл не ахти, по-моему всех больше браковал.

Всё таки - ты редкостное дерьмо . Тебе ведь на хер не нужна сборная России , тебе нужно где нибудь выблевать про Спартак . Помочь просраться , болезный ? Худшие игроки матча - спартаковцы Зобнин , Кутепов и Самедов , полегчало , тоскливый ты дятел . Все радуются и только ты , убогий и жалкий , тащишь сюда своё клубное говно . Изыди , юродивый . Да , что бы не быть голословным , твоё испражнение , узнаёшь ?
Даже трудно себе представить, сколько бы еще забили, если с первых минут играл Саша Ерохин, или вместо Самедова, или, плохо сыгравшего, Зобнина.


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: jeyson1328 Мурманск (Сегодня, 21:57) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
Смолов редкостное днище,я просто в шоке от его игры и это на уровне нулевых Аравийцев. Черчесу нужно наигрывать в атаке Дзюбу и Миранчука.
Регистрация: 18.02.2013 [жалоба]
№4 Написал: Apant1 (Сегодня, 21:53) #
  • +3
  •  (3)

У Черышева очень спорный матч, но два гола конечно всё списывают
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:51) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Romgus
да, Федя даже в такой игре умудрился выступить провально

smile Все к этому и шло, когда из каждого утюга все знатоки и спецы футбола восхваляли Смолова и Головина. Головин реально воплощает авансы в жизнь,а Смолов до сих пор в облаках витает.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:46) #
  • -3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Зобнин тоже сыграл не ахти, по-моему всех больше браковал.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 21:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
да, Федя даже в такой игре умудрился выступить провально
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
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