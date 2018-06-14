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Пермь Урал
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Андрей Червиченко: в отрицательную сторону "выделялся" только Смолов
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал первую игру стартовавшего чемпионата мира-2018 между сборными России и Саудовской Аравии (5:0).
- О матче:
Если честно, пока не убрали Фёдора Смолова, присутствовало некое напряжение. Все играли в свою силу, старались не ошибаться. Понравилась тактически грамотная и спокойная игра связки Илья Кутепов - Сергей Игнашевич, выступили практически без "пожара". В отрицательную сторону "выделялся" только Смолов. Абсолютно мертвецкая деятельность: ни переиграть, ни побороться... вообще ничего. И когда вышел Артём Дзюба - у игры появились новые очертания, команда побежала и посыпались голы. В принципе, концовку матча, на мой взгляд, провели отлично.
При этом нужно быть откровенным: соперник практически никакой! Поэтому обливаться слезами радости и скакать до потолка сейчас я бы не стал. Следующий соперник уже может поставить нас на место, причём очень цинично.
- О лучших футболистах в составе сборной России:
Сегодня это был Александр Головин. Отмечу также Дениса Черышева, которого в деле я вижу редко, и первые 5 минут после его появления на поле было много суеты, видимо, из-за нервов. Но он с ними совладал, переборол себя и дальше провёл блестящий матч. Поэтому два лучших игрок - Головин и Черышев, а затем Дзюба.
- О перспективах сборной после первой победы на ЧМ-2018:
Я изначально был в числе тех людей, которые считали, что сегодня наша команда выиграет, и сделает это с крупным счётом. Я с друзьями даже поспорил, что забьём минимум три. Но дальше не всё будет зависеть только от нас. Если Мохамед Салах успеет набрать форму и будет готов - у нас будут большие проблемы. Но если Илья Кутепов, который ранее говорил, что сможет приземлить Салаха, сдержит обещание, тогда какие-то шансы есть. Но если нет - я не знаю как решить проблему Салаха. Не думаю, что Кутепов и Игнашевич сумеют нейтрализовать футболиста "Ливерпуля". А про перспективы игры против пары Эдинсон Кавани - Луис Суарес я сейчас говорить не хотел бы, там всё печально...
- О давлении на главного тренера сборной России и команду:
Опять же, разбирающиеся в футболе люди наверняка были уверены в этой победе, я абсолютно в ней не сомневался. Дальше я говорю об объективном положении дел. При этом необходимо помнить, что ребята могут собраться, проявить характер, и вполне обыграть не только Египет, но и Уругвай. Поэтому не нужно сразу ставить крест и хоронить. Я озвучил минимум, а дальше нужно стремиться к тому, чтобы сказку сделать былью.
- О матче:
Если честно, пока не убрали Фёдора Смолова, присутствовало некое напряжение. Все играли в свою силу, старались не ошибаться. Понравилась тактически грамотная и спокойная игра связки Илья Кутепов - Сергей Игнашевич, выступили практически без "пожара". В отрицательную сторону "выделялся" только Смолов. Абсолютно мертвецкая деятельность: ни переиграть, ни побороться... вообще ничего. И когда вышел Артём Дзюба - у игры появились новые очертания, команда побежала и посыпались голы. В принципе, концовку матча, на мой взгляд, провели отлично.
При этом нужно быть откровенным: соперник практически никакой! Поэтому обливаться слезами радости и скакать до потолка сейчас я бы не стал. Следующий соперник уже может поставить нас на место, причём очень цинично.
- О лучших футболистах в составе сборной России:
Сегодня это был Александр Головин. Отмечу также Дениса Черышева, которого в деле я вижу редко, и первые 5 минут после его появления на поле было много суеты, видимо, из-за нервов. Но он с ними совладал, переборол себя и дальше провёл блестящий матч. Поэтому два лучших игрок - Головин и Черышев, а затем Дзюба.
- О перспективах сборной после первой победы на ЧМ-2018:
Я изначально был в числе тех людей, которые считали, что сегодня наша команда выиграет, и сделает это с крупным счётом. Я с друзьями даже поспорил, что забьём минимум три. Но дальше не всё будет зависеть только от нас. Если Мохамед Салах успеет набрать форму и будет готов - у нас будут большие проблемы. Но если Илья Кутепов, который ранее говорил, что сможет приземлить Салаха, сдержит обещание, тогда какие-то шансы есть. Но если нет - я не знаю как решить проблему Салаха. Не думаю, что Кутепов и Игнашевич сумеют нейтрализовать футболиста "Ливерпуля". А про перспективы игры против пары Эдинсон Кавани - Луис Суарес я сейчас говорить не хотел бы, там всё печально...
- О давлении на главного тренера сборной России и команду:
Опять же, разбирающиеся в футболе люди наверняка были уверены в этой победе, я абсолютно в ней не сомневался. Дальше я говорю об объективном положении дел. При этом необходимо помнить, что ребята могут собраться, проявить характер, и вполне обыграть не только Египет, но и Уругвай. Поэтому не нужно сразу ставить крест и хоронить. Я озвучил минимум, а дальше нужно стремиться к тому, чтобы сказку сделать былью.
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