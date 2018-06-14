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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Федор Смолов: интервью дам после финала
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов после первого матча чемпионата мира с Саудовской Аравией не стал говорить с журналистами.
Матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве. Подопечные Станислава Черчесова забили пять голов. Федор Смолов отличиться не сумел и был заменен на 70-й минуте.
"Интервью? Нет, я после финала", - сказал Смолов.
Следующий матч сборная России проведет 19 июня против Египта. Встреча состоится на стадионе "Санкт-Петербург".
Rusfootball.info
Матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве. Подопечные Станислава Черчесова забили пять голов. Федор Смолов отличиться не сумел и был заменен на 70-й минуте.
"Интервью? Нет, я после финала", - сказал Смолов.
Следующий матч сборная России проведет 19 июня против Египта. Встреча состоится на стадионе "Санкт-Петербург".
Rusfootball.info
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