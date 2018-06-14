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Федор Смолов: интервью дам после финала

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов после первого матча чемпионата мира с Саудовской Аравией не стал говорить с журналистами.

Матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве. Подопечные Станислава Черчесова забили пять голов. Федор Смолов отличиться не сумел и был заменен на 70-й минуте.

"Интервью? Нет, я после финала", - сказал Смолов.

Следующий матч сборная России проведет 19 июня против Египта. Встреча состоится на стадионе "Санкт-Петербург".

Rusfootball.info
Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 21:46
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17
(1)
№17 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 23:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
должно быть стыдно Фёдору! Пусть посидит следующий матч на скамейке, может ума наберется. Хватит валять дурака! На таких турнирах так играть НИЗЗЯ!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№16 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 23:05) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Может злее будет? Сыграет как в своих лучших матчах ЧР.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№15 Написал: imaginary (Сегодня, 22:42) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Фёдор включил самую свою худшую версию, даже в Краснодаре этим подбешивает в неудачные дни

куда-то убегает из штрафной, топорно пытается обыгрывать, тормозит с передачами
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№14 Написал: bolt Омск (Сегодня, 22:37) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
татуировки явно мешают, может кольцо в нос?
Регистрация: 13.09.2013 [жалоба]
№13 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 22:24) #
  • +2
  •  (2)

Перегорел...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№12 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:20) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Corner
Цитата: Одиссей
Записали же Миранчука нападающим.так пусть и выпускают-хуже Смолова уж явно не сыграет.

Не знаю уж, в качестве кого его выпустят, но очень охота увидеть на поле одновременно Головина-Зобнина-Миранчука. Центр получился бы суперкреативный.

Из-за травмы Дзагоева скорее всего так и будет.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№11 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 22:19) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Одиссей
Записали же Миранчука нападающим.так пусть и выпускают-хуже Смолова уж явно не сыграет.

Не знаю уж, в качестве кого его выпустят, но очень охота увидеть на поле одновременно Головина-Зобнина-Миранчука. Центр получился бы суперкреативный.
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№10 Написал: Alter ego (Сегодня, 22:17) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
По одной игре не будем судить. То что не попал в игру - передерживал, терял невынуждено и принимал как деревяшка - может переволновался, у всех разная психологическая устойчивость.
Но, если он так же начнет в следующей игре, то его смело можно будет менять к середине игры, а то и тайма.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Marlboro131994
Как все были рады когда его на Дзюбу

Болельщики ЦСКА за Дзюбу. Неужели сказка про Золушку есть правда? Вот ведь, даже сам Карабас Барабас Дзюбе честь отдал. Или Артем уже в ЦСКА?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:13) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Corner
Понятно, что на одном Дзюбе в нападении далеко не уедем, но Федор сегодня откровенно не попал в игру... "Провел много черновой работы" - это как раз для прежнего Дзюбы было бы нормально в качестве оценки за игру.. От Федора в первую очередь голов ждем..

smile Почему на одном Дзюбе? Записали же Миранчука нападающим.так пусть и выпускают-хуже Смолова уж явно не сыграет.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: anonymous (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (4)
online

Смолов, абсолютно лишний был в последнем матче, почему усы не взял Чалова вообще непонятно
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
После финала ты накуй никому не будешь нужен.
Нащупай уже яички и смотри на Дзю, а лучше посиди в запасе, покопи злость.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 22:05) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Понятно, что на одном Дзюбе в нападении далеко не уедем, но Федор сегодня откровенно не попал в игру... "Провел много черновой работы" - это как раз для прежнего Дзюбы было бы нормально в качестве оценки за игру.. От Федора в первую очередь голов ждем..
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№4 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 22:04) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
А какое отношение Смолов будет иметь к финалу?
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:57) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Краснодар»
Ну и что он должен был говорить в интервью? Что попадает в состав за былые заслуги? Позорно против никакущих саудитов так играть одному из лучших бомбардиров двух сезонов.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 21:57) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Уже третий матч косячит! Как все были рады когда его на Дзюбу поменялИ!
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:57) #
  • +8
  •  (8)

Никогда такого не было, и вот опять. (с)
После финала про него никто и не вспомнит.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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