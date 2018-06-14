Федор Смолов: интервью дам после финала

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов после первого матча чемпионата мира с Саудовской Аравией не стал говорить с журналистами.Матч состоялся на стадионе "Лужники" в Москве. Подопечные Станислава Черчесова забили пять голов. Федор Смолов отличиться не сумел и был заменен на 70-й минуте."Интервью? Нет, я после финала", - сказал Смолов.Следующий матч сборная России проведет 19 июня против Египта. Встреча состоится на стадионе "Санкт-Петербург".