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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Головин не стал выслушивать похвалы в эфире Первого канала и ушёл из микст-зоны
Футболист сборной России Александр Головин, отметившийся голом, двумя голевыми и одной предголевой передачами в матче с Саудовской Аравией (5:0), поучаствовал в специальной студии Первого канала, посвящённой матчу открытия чемпионата мира.
Корреспонденты Первого канала дали Головину наушник, с помощью которого он слышал, что говорят в студии, и мог ответить на интересующие собравшихся там вопросы. Однако когда один из участников студии начал говорить о рождении новой звезды, о том, что Головина просматривал "Милан" и о том, что настоящие звёзды под давлением играют именно так, Александр снял наушник и ушёл.
Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Впереди у сборной России ещё 2 матча группового этапа. 20 июня в Санкт-Петербург наша команда сыграет с Египтом, а 25 - в Самаре с Уругваем.
Корреспонденты Первого канала дали Головину наушник, с помощью которого он слышал, что говорят в студии, и мог ответить на интересующие собравшихся там вопросы. Однако когда один из участников студии начал говорить о рождении новой звезды, о том, что Головина просматривал "Милан" и о том, что настоящие звёзды под давлением играют именно так, Александр снял наушник и ушёл.
Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Впереди у сборной России ещё 2 матча группового этапа. 20 июня в Санкт-Петербург наша команда сыграет с Египтом, а 25 - в Самаре с Уругваем.
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