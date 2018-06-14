Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4554
Mузыка 5724
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 75
кто чо любит пажрать? 3198
Ситуация на юго-востоке Украины 119624
КБ-Гостевая 26753
Угадываем игроков 18336
AC Milan 429

Новости партнеров

Головин не стал выслушивать похвалы в эфире Первого канала и ушёл из микст-зоны

Футболист сборной России Александр Головин, отметившийся голом, двумя голевыми и одной предголевой передачами в матче с Саудовской Аравией (5:0), поучаствовал в специальной студии Первого канала, посвящённой матчу открытия чемпионата мира.

Корреспонденты Первого канала дали Головину наушник, с помощью которого он слышал, что говорят в студии, и мог ответить на интересующие собравшихся там вопросы. Однако когда один из участников студии начал говорить о рождении новой звезды, о том, что Головина просматривал "Милан" и о том, что настоящие звёзды под давлением играют именно так, Александр снял наушник и ушёл.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Впереди у сборной России ещё 2 матча группового этапа. 20 июня в Санкт-Петербург наша команда сыграет с Египтом, а 25 - в Самаре с Уругваем.
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 22:20
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(7)
№9 Написал: anonymous (Сегодня, 23:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: molot327
Цитата: Frankenstein
Похоже ЦСКА нужно будет наигрывать Жемалетдинова и Кучаева,вы не рады ослики?

Мы рады, свинка.
Если понадобится, то наиграем очередного вопитанника нашей школы. Мы это умеем, свинка.

говорят за Кутеповым следил Енисей, а за Зобниным Интер Загреб
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 23:00) #
  • 0
  •  (0)
online

трудолюбивый парень, дай бог чтобы в европе не затерялся. ему надо играть и тренироваться с мастерами.


--------------------
в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
№7 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:58) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нормальные люди первый канал уже даже слушать не хотят, не то что смотреть, лол.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№6 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Похоже ЦСКА нужно будет наигрывать Жемалетдинова и Кучаева,вы не рады ослики?

Мы рады, свинка.
Если понадобится, то наиграем очередного вопитанника нашей школы. Мы это умеем, свинка.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:49) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже ЦСКА нужно будет наигрывать Жемалетдинова и Кучаева,вы не рады ослики?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 22:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Правильно! Саша давай играй. Есть Артем
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:26) #
  • +10
  •  (18)
Болеет за:
«Краснодар»
Молодец.не стал слушать дифирамбы очередного жополиза.пытающегося пропипариться на его имени.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:26) #
  • 0
  •  (0)

Еще надо было сделать жест "facepalm"
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:22) #
  • -2
  •  (4)
online

всё правильно, если бы он Восточному Тимору 10 банок положил, то его бы Реал купил?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.