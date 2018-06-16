Владимир Петкович: сборная Бразилии очень прибавила за последние четыре года

Сборная Бразилии значительно прибавила в игровом плане за последние четыре года. Такое мнение высказал на пресс-конференции главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович."Я знаю, как играет Бразилия, это хорошая команда, которая очень выросла за последние четыре года, - сказал Петкович. - Она заслуживает наше глубокое уважение. Но лучше заниматься своей сборной, чем обсуждать навыки других команд. Нам важно красиво сыграть не столько со сборной Бразилии".Также специалист отметил, что сборная Швейцарии имеет свои планы на первый матч на чемпионате мира - 2018 против команды Бразилии и попытается навязать сопернику на поле организованный хаос."Мы постараемся навязать организованный хаос, мы должны в умеренной степени провоцировать соперника. Иногда это приносит плоды. Но нам нужно не только обороняться, но и забивать голы", - сказал тренер.В субботу столбик термометра в Ростове-на-Дону поднялся до 34 градусов."Жара, которая сейчас царит в Ростове, может быть проблемой, мы должны сократить по времени наши тренировки. Первые впечатления хорошие, а стадион просто изумителен", - добавил Петкович.