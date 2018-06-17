Алан Дзагоев не полетит со сборной России в Санкт-Петербург

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не поможет команде в матче 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 против Египта, сообщат твиттер команды.28-летний хавбек не полетит на матч, который пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня.Игрок останется в Москве и будет продолжать восстанавливаться. После возвращения из Санкт-Петербурга штаб сборной оценит функциональное состояние хавбека и примет решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации.