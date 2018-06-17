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Алан Дзагоев не полетит со сборной России в Санкт-Петербург

Полузащитник сборной России Алан Дзагоев не поможет команде в матче 2-го тура группового раунда ЧМ-2018 против Египта, сообщат твиттер команды.

28-летний хавбек не полетит на матч, который пройдет в Санкт-Петербурге 19 июня.

Игрок останется в Москве и будет продолжать восстанавливаться. После возвращения из Санкт-Петербурга штаб сборной оценит функциональное состояние хавбека и примет решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации.
Теги: Дзагоев Сборная России
Сегодня, 12:29
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7
(1)
№7 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:35) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Да не будет он играть на ЧМ!
Пусть домой едет,в осетию..алибахи хавает..вино пьет...прогуливается с тросточкой..
Отмундиалил ужо...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№6 Написал: tantara002 (Сегодня, 14:27) #
  • -1
  •  (1)

Зачем этот хрустальный сборной нужен ? Зачем его оставили ? Черышев шикарно заменил это ишачье недоразумение !! Тупой бесполезный игрочишка


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: T 34 Москва (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
А за Державу обидно

Небось аж прослезился ,когда писал это?)))
Регистрация: 28.08.2013 [жалоба]
№4 Написал: grisha (Сегодня, 13:33) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: scorpion 69
вали тогда в пиндосию и болей за этих придурков

Так я с рождения живу среди рабов-педросянов
А за Державу обидно
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 13:22) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: grisha
А можно наоборот ?
Дзагоев пусть прилетит - у нас отличный старинный ресторан Кавказский
А чборная лохов пусть летит на Красную площадь на праздник неприлёта )))))))))))))))))

ты полностью конченный идиот,вали тогда в пиндосию и болей за этих придурков
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 13:00) #
  • +2
  •  (4)

Лечись, Алан! ты очень нужен будешь в плей-офф!
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 12:36) #
  • -10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
А можно наоборот ?
Дзагоев пусть прилетит - у нас отличный старинный ресторан Кавказский
А чборная лохов пусть летит на Красную площадь на праздник неприлёта )))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
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