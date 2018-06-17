Последнее с форума:

Тема Сообщений
Mузыка 5728
Политика и события в стране и мире 4639
Ситуация на юго-востоке Украины 119645
Зенит 104689
кто чо любит пажрать? 3200
КБ-Гостевая 26755
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 78
Угадываем игроков 18336

Новости партнеров

Блез Матюиди: как по мне, Головин может играть в "Ювентусе"

Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди отметил, что следил за игрой хавбека сборной России и ЦСКА Александра Головина в матче открытия ЧМ-2018.

"Смотрел матч Головина за сборную России. Он отыграл сильно, очень понравилась его игра. Как по мне, он может играть в "Ювентусе", - цитирует Матюиди сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Теги: Матюиди Головин Ювентус
Сегодня, 13:23
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 14:18) #
  • 0
  •  (0)

В Юве может быть однозначно...глядя на того же Беттанкура... А вообще, на Мира много хороших игроков. Только нигерийцы разочаровали и французы не много.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 14:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
половина сборных Ирана и Австралии может играть там же...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.